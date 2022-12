Kapnak áramot a még le nem szerződött versenypiaci kisfogyasztók

2022. december 15. 09:47

Nem maradnak áram nélkül 2023. január elseje után sem a még le nem szerződött versenypiaci kisfogyasztók - hangsúlyozta Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Steiner Attila – IM/Török Levente

Az államtitkár kifejtette, vannak olyan versenypiaci kisfogyasztók, amelyeknek még mindig nincs érvényes villamosenergia ellátási szerződésük jövő évre, nekik biztosít az MVM lehetőséget arra, hogy a nehéz energiahelyzetben is biztosított legyen az ellátásuk.



Az M1 aktuális csatornán az államtitkár ismertette, hogy az MVM Next honlapján erre a célra létrehoztak egy felületet, ahol az érintettek 2022 december 19-ig nyilatkozhatnak a jogosultságukról. A lehetőséggel azok az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók élhetnek, akik az erről szóló jogszabály hatálybalépését megelőzően nem rendelkeztek jövő évre szóló szerződéssel, elfogadott ajánlattal, és a 2022-es éves fogyasztásuk nem haladja meg a 2 gigawattóra mennyiséget - hívta fel a figyelmet az államtitkár.



Steiner Attila ismertette, az MVM Next honlapján regisztrált jogosultak a bejelentkezést követően emailben visszaigazolást kapnak az MVM-től, egy mintaszerződés alapján azonnal létrejön a 2023 január 1-jétől érvényes határozatlan időre szóló megállapodás. Alapvetően havi mozgó piaci árat alkalmaznak.



Az ügyfélnek két hónapja van arra, hogy kilépjen ebből a szerződésből, ha időközben jobb ajánlatot talált a piacon - mondta az államtitkár.



MTI