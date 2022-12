Villamosvezetőre és utasokra támadt egy banda

2022. december 15. 11:09

Vádat emelt a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség három bűnöző ellen, akik októberben egy nagykörúti villamoson rátámadtak két utasra, az egyikük bántalmazta a villamosvezetőt is - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A vádirat szerint a fiatal bűnötő és a két nő bűntársa október 31-én délután a II. kerületi Széll Kálmán téren szállt fel ittasan a villamosra. A járművön hangoskodtak és kiabáltak egymással.



Ezt szóvá tette egy 76 éves férfi, akire emiatt a két nő rátámadt, rángatni kezdték a ruháját és "két kézzel karmolászták az arcát". A bántalmazásba a fiatal férfi is bekapcsolódott, fenyegetően lépett fel a sértettel szemben és a lába felé rúgott.



A villamosvezető a történteket észlelve a következő megállónál kiszállt a vezetőfülkéből, és felszólította a vádlottakat, hogy szálljanak le. A vádlott férfi erre szidalmazni kezdte őt, többször meg is ütötte, ezért a villamosvezető bemenekült a fülkéjébe, amelynek ajtaját a vádlott ezután többször megütötte.



Egy utas videófelvételt készített a jelenetről a telefonjával, ezért az egyik női elkövető kiabálni kezdett vele, majd a férfi is rátámadt: durván lökdösni kezdte és ököllel vállon ütötte. A bántalmazásnak az vetett véget, hogy egy másik utas hátulról lefogta a támadót.



A bántalmazás következtében a megtámadott két utas és a villamosvezető is könnyebben megsérült.



A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség a három támadó ellen csoportosan elkövetett garázdaság bűntette, a férfival szemben pedig közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt is vádiratot nyújtott be az illetékes bíróságra - közölte a főügyészség.



A bíróság előtt mindhárom vádlott teljes körű beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.



Ezért a bíróság nyomban érdemi döntést hozott: a férfit első fokon 3 év végrehajtandó börtönbüntetésre, a két nőt pedig - az egyiket 208, a másikat 312 óra - közérdekű munka büntetésre ítélte. Elrendelték a férfira korábban, más ügyben kiszabott 1 év 4 hónap, fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés végrehajtását is.



Az ítélet a két nő vonatkozásában jogerős, a férfi bűnöző enyhítésért fellebbezett - áll a közleményben.

MTI; Gondola