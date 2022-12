A Cambridge-i Egyetem visszaadja a benini bronzait Nigériának

2022. december 15. 12:07

A Cambridge-i Egyetem visszaad 116 műkincset Nigériának, a benini bronzok néven emlegetett műkincseket a 19. század végén vitte el a brit gyarmati hadsereg a Benini Királyságból.

Figurák a kincsből – inews.co.uk

A benini bronzokat a Nigériai Múzeumok és Emlékművek Országos Bizottságának adják át - számolt be róla csütörtökön a BBC hírportálja.



Az egyetem "morális kötelességének érezte" a műkincsek visszaküldését. Szóvivője szerint jelenleg már a benini bronzok visszaszolgáltatásával kapcsolatos következő lépések véglegesítésén dolgoznak.



A brit gyarmati hadsereg 1897-ben rohanta le a Benini székhelyét, felgyújtották a királyi palotát, és több ezernyi bronzból készült és más műtárgyat vittek magukkal Londonba, hogy eladásukból fedezzék a katonai művelet költségeit. Ezeket a bronz műkincseket nevezik ma benini bronzoknak.



A műkincsek brit, európai és amerikai múzeumokba kerültek. A Cambridge-i Egyetem 116 műtárgya eddig az intézmény Régészeti és Antropológiai Múzeumának gyűjteményében szerepelt.



Az egyetem felidézte, hogy 2017-ben vendégül látta a Benini Párbeszéd Csoportot, és küldöttei Beninben is látogatást tettek, mielőtt 2022 januárjában megkapták volna a Nigériai Múzeumok és Emlékművek Országos Bizottságának hivatalos igényét a műkincsek hazatelepítéséről.



Ezt követően döntöttek az egyetem fenntartói a benini bronzok átadásáról.



Az egyetem szóvivője elmondta, hogy a műkincsek közül néhány hosszú távú kölcsönként Cambridge-ben marad, hogy a múzeumban továbbra is képviselni tudja a nyugat-afrikai ország történelmét és kultúráját.



Novemberben készült el a benini bronzok online adatbázisa: a Digital Benin húsz ország 131 múzeumából és más intézményéből származó adatokat tartalmaz összesen 5 246 benini műtárgyról.



MTI