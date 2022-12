Szórványosan valószínű eső, zápor, nagyobb eséllyel délen és keleten zivatar

2022. december 15. 16:29

Várható időjárás péntek éjfélig: általában erősen felhős vagy borult idő várható, de csütörtökön kisebb területen, pénteken pedig főként a déli és keleti tájakon szakadozottabbá válhat a felhőzet. Estétől délnyugat felől összefüggő csapadékzóna érkezik, amelyből a legtöbb helyen eső várható, de az Északi-középhegységben átmeneti ónos csapadék is lehet. Pénteken szórványosan valószínű eső, zápor, nagyobb eséllyel délen és keleten zivatarok is kialakulhatnak. Estétől az északnyugati tájakon már előfordulhat havas eső, havazás, a Dunántúli-középhegységben átmeneti ónos eső is lehet. Mérsékelt lesz a légmozgás, majd pénteken a déli szelet a Viharsarokban, az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szelet pedig a Dunántúlon kísérik erős lökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken az ország északi, északnyugati felén 2 és 8, másutt 9 és 15 fok között alakul.

MTI