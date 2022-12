Megbukott a szlovák kormány a parlamenti bizalmi szavazáson

2022. december 15. 19:26

Megbukott az Eduard Heger vezette szlovák kormány az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról tartott parlamenti szavazáson csütörtökön.

A szeptember óta parlamenti kisebbségben kormányzó Heger-kabinettől, a szavazás többszöri halasztása után, szűk többséggel, 78 vokssal 20 ellenében vonta meg a bizalmat a 150 fős pozsonyi törvényhozás, amelynek 102 képviselője vett részt a szavazáson. A kormánypárti képviselők egy része a voksolás előtt kivonult az ülésteremből.



A kabinet ellen a korábbi kormánykoalícióból szeptemberben kilépett liberálisok - a Richard Sulík vezette Szabadság és Szolidaritás (SaS) mozgalom - és néhány másik ellenzéki képviselő terjesztett be bizalmatlansági indítványt, arra hivatkozva, hogy szerintük "a kormány nem képes az emberek gondjainak orvoslására, és abbahagyta a maffia és a korrupció elleni küzdelmet". A kormánykoalíció elutasította ezeket a vádakat, s azzal válaszolt, hogy a liberálisok csak saját egyéni politikai számításaikat szem előtt tartva cselekszenek, és figyelmen kívül hagyják a lakosság és az ország érdekeit.



A parlamenti szavazás eredményére reagálva Eduard Heger kormányfő a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: a voksolás megmutatta, hogy kormánya az elmúlt hónapokban "nem a fasiszták és szélsőségesek szavazatain lógott." Heger ezzel arra utalt, hogy a liberálisok többször is azzal vádolták a kisebbségben kormányzó kabinetet, hogy az ellenzék padsoraiban helyet foglaló radikális jobboldal voksaira támaszkodva hagyatott jóvá néhány javaslatot a parlamentben. "Sajnálom, hogy az SaS-nek erre bizonyságul egy demokratikus, korrupcióellenes kormány megbuktatására volt szüksége.



A bizalmatlansági indítványt benyújtó liberálisok vezetője, Richard Sulík a kormány bukását követő lehetőségekről azt mondta: pártja egy szakértői kormány létrehozására vagy a kormány rekonstrukciójának lehetőségére hajlik, de nem kívánnak részt venni az új kabinetben.



A pozsonyi parlament legnagyobb ellenzéki pártja, az Irány (Smer-SD) vezetője, Robert Fico üdvözölte a kormány bukását, és azt mondta: egyedüli lehetőségnek az előrehozott választások megtartását látják. A Heger-kabinet bukását a legtöbb ellenzéki párt üdvözölte, többen a "lakosságnak adható legszebb karácsonyi ajándéknak" nevezték.



A kormány elleni bizalmatlansági indítványról eredetileg már kedden szavaznia kellett volna a parlamentnek, de azt az utolsó pillanatban egy kormánypárti képviselő javaslatára csütörtökre halasztották, arra hivatkozva, hogy több idő maradna a voksolás előtti egyeztetésekre. Csütörtökön Igor Matovic pénzügyminiszter, a legnagyobb kormánypárt, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) vezetője felajánlotta lemondását, annak fejében, hogy a liberálisok visszavonják a bizalmatlansági indítványt. A liberálisok - akiknek vezetője, Richard Sulík már hosszú ideje személyes ellentétben áll Matoviccsal - elutasították az ajánlatot.



A pozsonyi kormányzás jövője egyelőre kérdéses, egy új kormánykoalíció létrehozása és az előrehozott választások lehetősége egyaránt felmerült. A kormány bukása után levegőben lóg a jövő évi költségvetés is, amelynek elfogadása éppen a bizalmatlansági indítvány miatt tolódott későbbre. Amennyiben nem fogadják el a jövő évi költségvetést, és így az ország költségvetési provizóriumban kezdi a jövő évet, kérdésessé válik a lakossági energiaárak befagyasztását lehetővé tevő - a kormány által néhány hete bejelentett - intézkedés megvalósíthatósága is.

MTI