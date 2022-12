Az északnyugati tájakon előfordulhat havas eső, havazás

2022. december 16. 09:20

Sok csapadékra számíthatunk a következő 2 nap során. Kezdetben főként eső lesz, de néhol ónos eső sem zárható ki. Péntek estétől az esőt azonban már egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja, ám eközben szűnik a csapadékhajlam.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de dél, délkelet felé haladva szakadozottabbá válhat a felhőzet, és ott néhol több órára is kisüthet a nap. Az összefüggő csapadékzóna északkelet felé távozik, mögötte szórványosan valószínű zápor, emellett a déli és keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól, estétől az északnyugati tájakon már előfordulhat havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet. A déli szelet a Viharsarokban, az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szelet pedig a Dunántúlon kísérik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi, északnyugati felén 2 és 8, másutt 9 és 15 fok között alakul.

Késő estére -1 és +8 fok közé hűl le a levegő, északnyugaton lesz a leghidegebb, délkeleten az enyhébb az este.

met.hu