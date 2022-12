Az EU a Twitter miatt aggódik

2022. december 16. 18:18

Aggodalomra ad okot, hogy a Twitter önkényesen felfüggesztette több újságíró fiókját - írta pénteki Twitter-bejegyzésében Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos.

A Twitter csütörtökön függesztette fel több olyan ismert újságíró fiókját, aki nemrég Elon Musknak, a cég új tulajdonosának repülőútjairól, valamint a Twitter felvásárlása után a cégnél uralkodó állapotokról posztolt. Musk szerint ez a személyes adatok megosztását tiltó szabályokba ütközött.



Jourová felhívta a figyelmet, hogy az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvénye előírja a médiaszabadság és az alapvető jogok tiszteletben tartását.



"Ezt a médiaszabadságról szóló törvényünk is megerősíti. Elon Musknak ezzel tisztában kell lennie, van egy bizonyos határ. Továbbá szankciók is lesznek hamarosan" - tette hozzá üzenetében.



Az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvényét idén áprilisban fogadta el az unió. A törvény előírja, hogy az online platformoknak, köztük a közösségi médiának és a piactereknek szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük, illetve intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy felszámolják az illegális tartalmak, áruk és szolgáltatások közzétételét, beleértve a félretájékoztatást is.



A rendelet november 16-án lépett hatályba, de a legnagyobb online platformok - köztük a Twitter - esetében csak jövő márciusban, a többiek esetében pedig egy évvel később lesz teljes mértékben alkalmazandó az EU 27 országában. A törvényt megsértő vállalatokra a globális bevételük akár hat százalékának megfelelő összegű bírságot szabhatnak ki, vagy akár ki is tilthatják őket a webfelületekről.



A médiaszabadságról szóló jogalkotási javaslatot idén októberben mutatta be az Európai Bizottság. A csomagot jövőre terjeszti elő a testület. A törvény célja az lesz, hogy "védelmezze a demokráciát olyanoktól, akik az unión kívülről finanszírozzák a veszélyt jelentő, a nyilvánosság befolyásolására szolgáló folyamatokat".

MTI