A felvidéki államfő visszahívta Eduard Heger kabinetjét

2022. december 16. 18:40

Zuzana Caputová szlovák államfő pénteken délután visszahívta Eduard Heger kabinetjét, és egyidejűleg megbízta az ügyvezető kormány feladatainak ellátásával - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szeptembertől parlamenti kisebbségben kormányzó Heger-kabinet csütörtökön bukott meg a parlamenti bizalmi szavazáson. A kormány ellen a korábbi kormánykoalícióból szeptemberben kilépett liberálisok - a Richard Sulík vezette Szabadság és Szolidaritás (SaS) mozgalom - és néhány másik ellenzéki képviselő terjesztett be bizalmatlansági indítványt, erre szűk többséggel, 78 vokssal mondtak igent a 150 fős pozsonyi törvényhozásban tartott szavazáson részt vevő képviselők.



Az ügyvezető kormány kinevezésével, a korábbi kabinet jogköreinek egy része ideiglenesen az államfőre szállt, ugyanakkor az ügyvezető kormánynak továbbra is joga lesz kormányrendeletek kiadására, törvények, köztük a költségvetés tervezetének előterjesztésére is.



A pozsonyi kormányzás jövője továbbra is kérdéses, egy új kormánykoalíció létrehozása és az előrehozott választások lehetősége egyaránt felmerült. Bár a parlamenti ellenzéki pártok túlnyomó többsége az előrehozott választásokat támogatja, a bizalmatlansági indítványt benyújtó liberálisok egy szakértői kormány létrehozása vagy a kormány rekonstrukciója mellett foglaltak állást.



Zuzana Caputová az ügyvezető kormány megbízása után annak a véleményének adott hangot, hogy előrehozott választásokra van szükség, s azokat még a jövő év első félévében meg kellene tartani.



Az előrehozott választások megtartásához előbb egy, a parlamenti ciklus lerövidítéséről szóló alkotmánymódosítást kellene elfogadnia a törvényhozásnak. Erre elvben már a jövő héten sor kerülhet, legalábbis ebben az értelemben nyilatkozott pénteken Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke, aki azt mondta: azt szeretné, ha a vonatkozó alkotmánymódosításra, illetve a költségvetés tervezetének elfogadására már a jövő héten sor kerülne.



Hasonlóképpen nyilatkozott, és a költségvetés jövő heti elfogadását prioritásként jelölte meg Eduard Heger ügyvezető kormányfő is. Amennyiben a jövő évi költségvetést záros határidőn belül nem hagyja jóvá a parlament, az ország költségvetési provizóriumban kezdi a jövő évet, s így egyebek mellett kérdésessé válik a lakossági energiaárak befagyasztását lehetővé tévő - a kormány által néhány hete bejelentett - intézkedés megvalósíthatósága is.



MTI