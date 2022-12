A gyermekvédelem legfontosabb üzenete a közösségépítés

2022. december 16. 20:46

A gyermekvédelem legfontosabb munkája és üzenete a közösségépítés, hogy legyen kiben és miben bízniuk a gyerekeknek - mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken Szegeden.

Fülöp Attila a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója és az Ágota Alapítvány karácsonyi ünnepségén hangsúlyozta: az elmúlt 25 évben az Ágota-közösség eljutott ahhoz a "nagyon fontos tételhez", hogy nélkülözhetetlen a közösség, a kapcsolat és a bizalom.



Hozzátette: a gyermekvédelem legfontosabb munkája és üzenete, hogy közösséget kell a gyermekek köré építeni, amelyben bízhatnak.



Fülöp Attila kiemelte, a "gyermekvédelem világában" minden évben van két biztos pont: télen az Ágota-karácsony, nyáron pedig az Ágota-tábor.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is támogatni fogja a gyermekvédelmet, majd felidézte: a kormányzat idén a gyermekotthonban dolgozók pótlékát ötszörösére, a nevelőszülők nevelési ellátmányát pedig 25 százalékkal növelte. Emlékeztetett arra, hogy a nyáron megnyitották a gyermekvédelmi táboroztatásra alkalmas Ágotafalvát is.



Juhász Tünde, az Építési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára köszöntőjében fontosnak nevezte, hogy a keresztényi értékeken - amelyek mentén az Ágota Alapítvány is működik - alapuló, közösséget formáló és alakító munka folytatódjon. Egymás megbecsülése a közösség legnagyobb értéke - tette hozzá.



Czunyiné Bertalan Judit kormánybiztos a gyerekekhez szólva azt mondta, hogy a hit segítéségével a kudarcok ellenére is újjá lehet építeni mindent.



Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök hangsúlyozta: az Ágota-közösségben családtagként érezhetik magukat a gyermekek.



A köszöntők után a megvendégelt gyermekeknek meglepetéscsomagokat adtak át, amelyeket magánszemélyek, vállalatok, szervezetek és oktatási intézmények ajánlottak fel nekik.

MTI