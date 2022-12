Ferenc pápa békét kért advent utolsó vasárnapján

2022. december 18. 13:30

Aggodalmát fejezte ki a Dél-Kaukázusban kialakult humanitárius helyzetért Ferenc pápa, aki a háború leállítását sürgette Ukrajnában a Szent Péter téren mondott beszédében advent utolsó vasárnapján.

Ferenc pápa a szokás szerint az apostoli palotának a térre néző ablakából felolvasott beszédében aggodalmát hangsúlyozta az úgynevezett Lacin-folyosó térségében kialakult helyzet miatt.



A legjelentősebb szárazföldi korridorról van szó Örményország és Hegyi-Karabah között, amely a két évvel ezelőtti tűzszüneti megállapodást követően létesült. A megállapodás értelmében a dél-kaukázusi folyosót orosz békefenntartók felügyelik 2025-ig.



Ferenc pápa a korridor területén élők törékeny humanitárius helyzete miatt fejezte ki aggodalmát, melyek - tette hozzá az egyházfő - a téli időszakban még rosszabbá válhatnak.



"Minden érintettet arra kérek, kötelezze el magát a békés megoldások mellett az emberek jóléte érdekében" - jelentette ki Ferenc pápa.



Ezzel egy időben a katolikus egyházfő arra kérte Szűz Máriát, érintse meg mindazok szívét, akik képesek megállítani az Ukrajnában zajló háborút.



"Ne felejtsük annak a népnek a szenvedését, főleg a gyerekekét, idősekét, betegekét, imádkozzunk, imádkozzunk!" - mondta a pápa.



Az ukrajnai gyerekekre emlékeztetett vasárnap reggel is, amikor a Vatikán által támogatott egyik gyermekkórház pácienseivel, családtagjaikkal és orvosaival találkozott. A találkozón jelen levő ukrán zászlóra mutatva a pápa hangoztatta, hogy az országban nagyon sok gyerek szenved a háború miatt. Az ABC spanyol napilapban vasárnap közölt interjúban azt kérdezték Ferenc pápától, mit gondol arról, hogy már több mint száz felhívást intézett az ukrajnai békéért.



"Teszem, amit tudok. Nem hallják meg. Ami Ukrajnában történik, félelmetes. Hatalmas kegyetlenség. Nagyon komoly történés, és én erre hívom fel nyilvánosan és folyamatosan a figyelmet" - válaszolta a pápa. Arra a kérdésre, hogy miközben a pápa közvetíteni igyekszik, van, aki bírálja a kijelentéseit, az egyházfő azt mondta, ő mindenkit fogad, háromszor találkozott már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyházügyi tanácsadójával is. "Kapcsolatban állok mindenkivel, mindenkit fogadok, segítek" - jelentette ki.



Ferenc pápa hangsúlyozta, nem látja, hogy rövid időn belül véget érne a háború, mivel "világháborúról van szó, ne felejtsük".



"Azt hiszem, hogy háborút akkor vívnak, amikor egy birodalom elkezd gyengülni, és akkor, amikor vannak felhasználható, eladható, tesztelhető fegyverek. Úgy látom, számos érdek játszik most szerepet" - fogalmazott az egyházfő.

MTI