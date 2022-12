Szeles idő, néhol viharos lökésekkel

2022. december 18. 16:20

Várható időjárás hétfő éjfélig: estétől megnövekszik felettünk a fátyolfelhőzet, amely a nyugati részeken olykor meg is vastagszik. Hétfőn a kevés felhő mellett általában sok napsütés várható, de az északkeleti részeken maradhatnak tartósan borult tájak is. Késő délutántól, estétől újra megnövekszik, megvastagszik a fátyolfelhőzet. Számottevő csapadék nem lesz.



Vasárnap a keleti, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, hétfőn azonban az északnyugati részeken a délire, délkeletire forduló szél megerősödik, a Fertő térségében és Sopron környékén viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -8 és -3 fok között valószínű, de az északkeleti derült, hóval fedett részeken ennél hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -2 és +4 fok között alakul.

MTI