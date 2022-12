Az orosz harcoló alakulatoknál az orosz védelmi miniszter

2022. december 18. 16:34

Csapatszemlét tartott a "különleges hadművelet" övezetében Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter - közölte vasárnap a moszkvai katonai tárca.

A tájékoztatás szerint a hadseregtábornok ellenőrizte az orosz egységek állásait a frontvonalon, fogadta a parancsnokok jelentését és megköszönte a személyi állománynak a harci feladatok példamutató teljesítését.



Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken kereste fel a "különleges hadművelet" törzsét egy meg nem nevezett helyszínen és meghallgatta a parancsnokok javaslatait a közeli és középtávú cselekvésre vonatkozóan. A látogatásról szombaton számolt be a Kreml sajtószolgálata.



Pavel Zarubin, a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című magazinműsorának készítője a Telegram-csatornáján közölte, hogy Putyin, aki a hétfőn Minszkbe látogat, jövő héten részt vesz majd a védelmi tárca vezetői kollégiumának tanácskozásán is.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve bejelentette, hogy az orosz hadsereg elfoglalta Jakovlivka települést Donyeck térségében.



A tábornok szerint az ukrán fegyveres erők Kupjanszk irányában mintegy 25 katonát, egy páncélozott személyszállító és két egyéb járművet, Liman irányában mintegy hatvan halottat és sebesültet, egy harckocsit és két kisteherautót, Donyeck körzetében több mint negyven katonát, két páncélozott harcjárművet és három egyéb járművet, a donyecki régió déli részén pedig mintegy félszáz halottat és sebesültet, egy páncélozott harcjárművet, egy harckocsivontatót és két kisteherautót veszítettek.



Az orosz harcászati repülőgépek valamint a tüzérségi és rakétaerők egy ukrán vezetésipontra, 109 lőállásban lévő tüzérségi egységre, valamint 144 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást, megsemmisítve egyebek között egy amerikai gyártmányú AN/TPQ-36 típusú ellentűzradart. Az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, valamint kilenc HIMARS-rakétát.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 344 repülőgépet, 184 helikoptert, 2676 drónt, 398 légvédelmi rakétarendszert, 7149 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 931 sorozatvetőt, 3691 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 7650 különleges katonai járművet veszítettek. Az adatokat más források nem erősítették meg.



Több orosz ellenőrzés alá került településről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi csapást a helyi hatóságok. Donyeckre tíz perc leforgása alatt 40 rakétát lőttek ki Grad sorozatvetőből.



Vjacseszlav Gladkov kormányzó Telegram-bejegyzésben közölte, hogy vasárnap működésbe lépett a légvédelem az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod megyében. Első beszámolója szerint Belgorod város fölött kilenc robbanást rögzítettek és négy embert kórházba kellett szállítani. A kormányzó később azt írta, hogy egy ember életét vesztette.

