Belgium Irán elhagyására szólította fel állampolgárait

2022. december 18. 19:45

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Belgium felszólította állampolgárait, hogy a lehető leghamarabb hagyják el Iránt, mert a helyi biztonsági helyzet romlására való tekintettel megnövekedett az önkényes fogva tartás kockázata - közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap vasárnap.

"Minden belga látogató Iránban, beleértve a kettős állampolgársággal rendelkezőket is, ki van téve a letartóztatás, az önkényes fogva tartás és a tisztességtelen eljárás kockázatának. Ez a kockázat azokra is vonatkozik, akik turistaként tartózkodnak Iránban. Letartóztatás vagy fogva tartás esetén az alapvető jogok tiszteletben tartása és az érintettek biztonsága nem garantált" - fogalmazott közleményében a belga külügyminisztérium vasárnap.



A tárca közölte, teheráni nagykövetségének kapacitása korlátozott, nehézségekbe ütközhet, hogy konzuli védelmet nyújtson azoknak, akiket letartóztatnának, de még az is, hogy szavatolja a konzuli jelenlétet esetleges tárgyalásuk során.



"Azokat a belga állampolgárokat, akik Iránban tartózkodnak, arra kérjük, hogy a lehető legnagyobb éberséggel járjanak el, és tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket biztonságuk érdekében" - áll a közleményben. A belga külügy továbbá arra kérte állampolgárait, jelentsék a nagykövetségnek, ha az országban tartózkodnak, és kerüljék a tömegeket vonzó rendezvényeket.



Szerdán Irán 28 év börtönbüntetéssel sújtotta Olivier Vandecasteele belga segélyszervezeti alkalmazottat, miután a múlt héten a belga alkotmánybíróság felfüggesztette azt a megállapodást Irán és Belgium között, amely lehetővé tette volna a fogolycseréket a két ország között.



Az eset kapcsán Vincent Van Quickenborne belga igazságügyi miniszter közölte: a 41 éves belga férfit megtorlásként ítélték el a terrorizmus vádjával Belgiumban bebörtönzött iráni diplomata, Aszadollah Aszadi ügye miatt.



Tavaly februárban egy belga bíróság húsz év börtönbüntetéssel sújtotta Aszadit, a bécsi iráni nagykövetség egyik volt munkatársát gyilkossági kísérlet és terroristacsoport tevékenységében való részvétel miatt.

MTI