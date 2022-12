Gyűjtőkampányt szervez a Maros Megyei Múzeum

2022. december 18. 23:09

Hol van Bernády pohara? címmel a Maros Megyei Múzeum olyan nagyszabású Bernády György kiállítást szeretne létrehozni a jövő esztendőre a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, amellyel méltó emléket állítana a városépítő polgármester korszakos tevékenységének.

Kép: Rab Zoltán

Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója a Székelyhon érdeklődésére elmondta, még csak az első lépést tették meg, a tervezésnél tartanak: meghirdették, hogy akinek valamilyen tárgyi emléke van, ami Bernády személyéhez vagy a korához kötődik (fényképfelvétel, irat, rajz, tárgy van a tulajdonában és hajlandó azt megmutatni a múzeum munkatársainak, valamint a nagyközönségnek), keresse fel az intézményt, és ha hajlandó lenne a múzeumnak adományozni, vagy eladni, esetleg kölcsönözni, akkor létrehoznának egy kiállítást.

Az új kiállítás Bernády Györgyöt a közéleti szereplőt és az embert helyezné fókuszpontba, korszakokon átívelő kapcsolati hálóin keresztül mutatva be az országos és a helyi politikust, a műpártolót, a szabadkőművest, az amerikai utazót, a férjet és az apát. Ezért a kiállítás előkészítése során nemcsak az új tudományos kutatásokra kívánnak a szervezők támaszkodni, de be szeretnék vonni a folyamatba a múzeum látogatóit is, ugyanis értük, nekik készül ez a kiállítás is. A múzeumigazgató érdeklődésünkre elmondta, valószínűnek tartják, hogy Marosvásárhelyen többen is őriznek olyan tárgyat, amely Bernádyhoz kapcsolódik.

Ötvös Koppány Bulcsú tud is egy konkrétumot, a Kultúrpalota egyik eredeti tervrajza megvan valakinek a birtokában. Hasonlóképpen létezhetnek fényképfelvételek, levelek, jegyzetek, újságcikkek, kisebb-nagyobb tárgyak, használati eszközök, dísztárgyak vagy bútordarabok, amelyek a korszakról tanúskodnak. A gyűjtőkampány 2023. január 31-ig tart, érdeklődni a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen vagy a 0749-912 992-es telefonszámon lehet.

Ötvös Koppány Bulcsútól azt is megtudtuk, hogy a múzeumba bevitt tárgyakat egy kuratórium megtekinti, értékeli és eldönti, hogy az kiállításra érdemes, vagy sem. Amennyiben sikeres lesz a gyűjtés és összeáll a tervezett kiállítás, a jelenleg is látható Bernády-emlékkiállítást fogja kiegészíteni.

