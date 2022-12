Mit gondolt Ronaldo Messiről a vb-döntő után?

2022. december 19. 11:05

Ronaldo Nazário, azaz a Fenomén már korábban is többször kinyilvánította, hogy nagyon sokra tartja Lionel Messit. A döntő után is ünnepelte az argentin csapatkapitányt. "Ennek a fickónak a futballja minden rivalizálást a sarokba dob. Sok brazilt láttam – és a világ minden tájáról érkezett embert is –, akik Messinek szurkoltak ebben a felvillanyozó döntőben. Méltó búcsú a zsenitől, aki azon túl, hogy a világbajnokság sztárja volt, egy korszak kapitánya.

