Ukrajna megint a kárpátaljai magyarokat bünteti

2022. december 19. 16:36

Újabb szabályozás nehezíti a kárpátaljai magyarok mindennapjait, amelynek következtében az ukrán–magyar kettős állampolgárságú honfitársaink magyar útlevéllel már nem léphetik át az ukrán határt. Az ukrán alkotmány és állampolgársági törvény ugyanis kimondja: Ukrajnában csak egyetlen állampolgárság létezik, így a magyar úti okmányokat nem ismerik el.

Az elmúlt hónapok folyamán ismét napirendre került a ukrán–magyar kettős állampolgárság ügye Ukrajnában, amelyet bár hivatalosan nem büntet, jogilag nem ismer el az ország alkotmánya. Az újabb szabályozás eredményeként ukrán útlevél nélkül a felnőttkorú kettős állampolgárokat sem Magyarországról Ukrajnába, sem pedig Ukrajnából Magyarországra nem engedik át. A kárpátaljai magyarok beszámolói szerint Ukrajna irányába még csak-csak megengedők a határőrök, és magyar útlevéllel is átengedik őket, visszafelé azonban az ukrán határon már csak az ukrán dokumentumokat fogadják el. Kivételt jelentenek ez alól azok, akik már lemondtak az ukrán állampolgárságukról, esetenként pedig azok is, akik már sok-sok éve nem használták az ukrán útlevelüket.

Bár kérdéses, hogy a szep­tember eleje óta érvényben lévő változtatásokat milyen formában rögzítették, annyi bizonyos, hogy minden korlátozás a kettős állampolgárság intézményére vezethető vissza. Az ukrán alkotmány és állampolgársági törvény ugyanis kimondja, hogy Ukrajnában csak egyetlen állampolgárság létezik, tehát az, aki egy másik állam vagy államok polgára is, az Ukrajnával való jogviszonyban csak ukrán állampolgárnak tekintendő. Ennek következtében a magyar úti okmányokat nem ismerik el a határátkeléskor.

Ilyen esetben nem marad más megoldás, mint ismételten ukrán útlevelet kérelmezni vagy a lejárt okmányt meghosszabbítani, amit honfitársaink Kárpátalján, esetleg Ukrajna budapesti nagykövetségén vagy Ukrajna nyíregyházi konzulátusán tehetnek meg. Tapasztalataink szerint azonban a helyzetet tovább nehezíti, hogy Ukrajna budapesti képviseletén nincs magyar ajkú ügyintéző, aki a kérelmezési folyamatot segíti, és hasonló a helyzet a nyíregyházi konzulátuson is. Ezt támasztja alá egy érintett beszámolója is, aki az egyik facebookos csoportban a következő sorokat osztotta meg, miután telefonon kért segítséget Ukrajna nyíregyházi konzulátusán: ukrán akcentussal örvendezve mondták, hogy csináljak ukrán útlevelet, ha ki akarok menni…

Erre a kérdésre is azt mondták, nem rájuk tartozik, de azt nem tudták, hogy kihez lehet fordulni. Nyelvtudás hiányában tehát gyakorlatilag lehetetlen az ügyintézés. Köztudott, nem ez az első alkalom, hogy a kettős állampolgársággal rendelkezőket büntetik vagy diszkriminálják. Magyar útlevelük miatt az ukrán hatóságok már korábban többször is vegzáltak kárpátaljai magyar közéleti szereplőket. Emlékezetes az is, amikor 2018-ban egy ukrán médiában megjelenő rejtett kamerás videófelvétel miatt – amelyen a kárpátaljai magyarok állampolgársági esküt tesznek – kezdte el a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű ukrán nacionalista szervezet listázni azokat a kárpátaljai magyar hivatalnokokat és tisztségviselőket, akiket kettős állampolgárság megszerzésével gyanúsítottak meg.

2021 tavaszán továbbá arról lehetett olvasni, hogy egy elnöki rendelet alapján Ukrajna megtiltja a kettős állampolgárok bármilyen hivatalviselését az országban. A rendeletben rögzítették, hogy az ukrán nemzetbiztonság listázni fogja azokat a kárpátaljai magyar állampolgárokat is, akik a jövőben sem állami hivatalt, sem önkormányzati tisztséget nem tölthetnek be, pártok tagjai és fontos állami vállalatok vezetői sem lehetnek.

Magyar Nemzet