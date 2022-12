USA: hatályban marad a kitoloncolást megengedő jogszabály: a 42-es

2022. december 20. 19:49

Az amerikai szövetségi Legfelsőbb Bíróság - több tagállam sürgősségi kérésére - átmenetileg érvényben hagyta az illegális bevándorlók kitoloncolását lehetővé tevő egyetlen jogszabályt.

Az úgynevezett 42-es rendelkezés (Title 42) kedd éjfélkor veszítette volna hatályát egy korábbi bírósági ítélet nyomán.



A Legfelsőbb Bíróság főbírája, John Roberts további intézkedésig felfüggeszti a novemberi bírósági döntés alkalmazását, amely eltörölte a közegészségügyi okokból 2020-ban hozott szabályt.



A Legfelsőbb Bíróság azt is közölte, hogy a kormánynak helyi idő szerint kedden délutánig kell választ adnia arra, hogy mit akar tenni a határon kialakult helyzet jogi rendezése érdekében.



Hétfőn 19 szövetségi állam sürgősségi beadványban fordult a Legfelsőbb Bírósághoz arra hivatkozva, hogy a jogszabály kivezetése után államuk területére jóval több migráns érkezhet, ami komoly terhelésnek tenné ki a szociális ellátórendszert. A többségében republikánus vezetésű szövetségi államok levele szerint a szövetségi kormánynak nincs terve arra, hogy mit kezdjen az egyre növekvő illegális bevándorlással.



A Legfelsőbb Bíróság döntésére a belbiztonsági minisztérium azt írta, hogy a jogszabály egyelőre hatályban marad, és a bírósági eljárás alatt is folytatják a felkészülést arra, hogy a határvédelem - a 42-es rendelkezés kivezetése után is - "biztonságos, rendezett és humánus" legyen. A minisztérium emellett sürgette a Kongresszust, hogy biztosítsa az elnök által kért forrásokat a határ biztonságának növelése és jobb kezelése érdekében.



Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója a jó irányba tett lépésnek nevezte, hogy a Legfelsőbb Bíróság átmenetileg hatályban hagyta a jogszabályt, ami segíti az illegális bevándorlás elleni fellépést. Közleményében hozzátette ugyanakkor, hogy Texas és más államok célja az, hogy a 42-es rendelkezés megmaradjon.



Az illegális bevándorlók körében az egyik legnépszerűbb határszakasz a texasi El Paso városa. A település polgármestere még szombaton bevándorlási vészhelyzetet hirdetett arra számítva, hogy szerdától, a 42-es rendelkezés lejárta után tovább romlik a helyzet, és naponta 5-6 ezer ember jelenik meg a város menekültszállásain, amelyek már jelenleg is túlzsúfoltak.



A Fehér Ház Nemzetbiztonsági bizottságának kommunikációs koordinátora kedden egy sajtóbeszélgetésen bejelentette, hogy Joe Biden elnök január elején Mexikóvárosban részt vesz az észak-amerikai vezetők csúcstalálkozóján, amelyen a migráció kérdéseiről is szó lesz. John Kirby a jelenlegi helyzettel kapcsolatban megjegyezte, hogy a határkérdés kezelése a belbiztonsági minisztérium hatáskörébe tartozik, ahol dolgoznak a megoldáson. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elnök a migráció kezelése egyik leghatékonyabb módjának a nemzetközi együttműködést tekinti, azt, hogy a latin-amerikai országokkal közösen találjanak megoldást a migráció okainak kezelésére.



A 42-es rendelkezést még Donald Trump elnöksége idején hozták a koronavírus-járvány kitörésekor, ami közegészségügyi okokra hivatkozva lehetővé teszi az illegális határátlépők egy részének kiutasítását az országból. A jogszabály alapján 2020. márciusa óta mintegy 2,5 millió embert toloncoltak vissza a határon Mexikóba. Jelenleg ez az egyetlen olyan jogi rendelkezés, amely lehetőséget ad az Egyesült Államok hatóságainak arra, hogy a határsértőktől megtagadják a belépést és a menedékjogi eljárás megindítását.



Az amerikai határvédelem hivatalos adatai szerint 2021 októbere és 2022 szeptembere között mintegy 2,37 millió illegális határátlépést regisztráltak a déli, Mexikóval szomszédos határszakaszon. A 42-es rendelkezés alapján az érkezők mintegy harmadától tagadták meg a belépést.



MTI