Kínai-orosz stratégiai együttműködésről tárgyaltak Pekingben

2022. december 21. 11:26

Az orosz-kínai stratégiai együttműködésről és az ukrajnai konfliktusról is tárgyalt Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Hszi Csin-ping kínai elnökkel Pekingben.

A pekingi állami rezidencián tartott találkozóról Medvegyev, aki a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke is, a Telegram-csatornáján videófelvételt osztott meg. A Kínai Központi Televízió közlése szerint szerdán volt a megbeszélés.



Az orosz politikus közölte, a találkozón téma volt a két kormánypárt, a Kínai Kommunista Párt és az Egységes Oroszország közötti együttműködés is. A volt orosz elnök, aki tárgyalópartnerének átadta a hivatalban lévő orosz államfő, Vlagyimir Putyin üzenetét, nagyon hasznosnak minősítette a megbeszélést.



Medvegyev szerint Putyin az üzenetben méltatta "az orosz-kínai politikai párbeszéd és gyakorlati együttműködés példátlan szintjét", és kifejezte meggyőződését, hogy a kétoldalú állam- és pártközi kapcsolatok tovább fejlődnek majd a Kínai Kommunista Párt új vezetésével való együttműködésben.



"A két fél számos fontos nemzetközi kérdésben is +óraegyeztetést tartott+, megállapítva, hogy Moszkva és Peking megközelítései a világ legaktuálisabb problémáira vonatkozóan nagymértékben egybeesnek" - tájékoztatott Medvegyev, aki kitért a stratégiai külpolitikai koordinációra, egyebek között az ENSZ-ben és más multilaterális platformokon, beleértve a Sanghaji Együttműködés Szervezetét, a BRICS-et és a G20-csoportot. Megvitatták a posztszovjet térség helyzetét, beleértve az ukrán válságot - áll a Medvegyev által kiadott közleményben.



Hszi Csin-ping egyebek között azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus elhúzódása egyik félnek sem előnyös. A Hszinhua kínai hírügynökség szerint Hszi kifejezte Peking reményét, hogy az ukrajnai válságban minden fél észszerű magatartást, önmérsékletet tanúsít, és hogy politikai eszközökkel oldják meg a biztonsági aggályokat. Hszi azt is közölte Medvegyevvel, hogy reméli, a Kínai Kommunista Párt és az Egységes Oroszország elősegítheti a Kína és Oroszország közötti stratégiai együttműködés elmélyítését.



"A kínai fél készen áll az Oroszországhoz való közeledésre, hogy folyamatosan új korszakba mozdítsa elő kétoldalú kapcsolatainkat" - idézte a kínai vezetőt a TASZSZ orosz hírügynökség.



A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Medvegyev és az Egységes Oroszország két másik vezetője a KKP Központi Bizottságának meghívása alapján tárgyal kedden és szerdán Pekingben.



A Vedomosztyi című orosz lap december közepén, egy meg nem nevezett diplomáciai forrásra hivatkozva azt írta, hogy Hszi és Putyin az év utolsó napjaiban eszmecserét folytathat majd egymással. A tárgyalást a forrás feltételezése szerint videokonferencia formájában fogják megtartani.



Az orosz védelmi minisztérium hétfőn jelentette be, hogy orosz-kínai közös flottagyakorlatot tartanak december 21. és 27. között a Kelet-kínai-tengeren. A két ország légiereje a közelmúltban közös légi járőrözést hajtott végre a Japán-tenger és a Kelet-kínai-tenger felett.

MTI