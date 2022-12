Moszkva és Peking megállapodott egy holdállomás ügyében

2022. december 21. 17:33

Oroszország és Kína között megszületett a tudományos holdállomás létrehozásáról szóló kormányközi megállapodás - közölte Jurij Boriszov, a Roszkozmosz orosz állami űrvállalat vezetője szerdán a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

Boriszov emlékeztetett arra, hogy a két ország a nemzetközi holdbázis megépítéséről 2021-ben memorandumot írt alá. Hozzátette, hogy "nemrég" megállapodás is született a közös munkáról ezen a területen.



Oroszország és Kína 2021 márciusában egyetértési megállapodást írt alá az együttműködésről a Holdon létrehozandó nemzetközi tudományos állomás ügyében. Idén decemberben Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök azt mondta, hogy aláírásra kész a holdállomás létrehozásáról szóló kétoldalú kormányközi megállapodás.



Az állomás a Hold felszínén és a bolygó körüli pályán létrehozandó kísérleti és kutatási létesítményekből áll majd, és multidiszciplináris és többcélú tevékenységre lesz felhasználható. Ez egyaránt kiterjedhet a hosszútávú, ember nélküli működtetésre, de az emberi jelenlétre is.



A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Oroszország és Kína a nemzetközi tudományos holdállomást két szakaszban, 2025 és 2035 tervezi között telepíteni, majd ezt követően üzemeltetni. A létesítménynek egyebek között lesz kutatási, kísérleti, energetikai, orbitális, valamint fel- és leszállási modulja, továbbá egy vezérlőközpontja, adóműholdja és egy távközlési állomása is.



MTI