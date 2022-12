Kereshetik az új klubot a Debreceni VSC futballistái

2022. december 21. 23:04

Srdjan Blagojevic, a DVSC szeptemberben kinevezett szerb vezetőedzője szerint új játékosokra és vérfrissítésre van szüksége az NB I-es labdarúgócsapatnak.

A válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázst is foglalkoztató együttes hétfőn megkezdte felkészülését az idény második felére.



A 49 éves tréner az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta: mindenekelőtt szűkíteni szeretné a 27 fős keretét, és már figyeli azokat a játékosokat is, akikkel megerősíthetné a csapatot.



"Tisztában vagyok a képességeinkkel és a hiányosságainkkal is, ezért új játékosokra és vérfrissítésre van szükségünk" - mondta Blagojevic, majd hozzátette, reményei szerint már a törökországi utazásuk előtt nyélbe üthetnek pár igazolást.



A tabella hetedik helyén álló DVSC az év végén az Újpest ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen, majd január másodikától háromhetes edzőtáborba utazik Antalyába.

MTI