A tálibok kitiltották a nőket az egyetemekről

2022. december 22. 13:49

Közös nyilatkozatban ítélte el az Európai Unió, annak több tagországa és néhány más állam, hogy az afgán felsőoktatásért felelős miniszter december 20-án azonnali hatállyal kitiltotta a nőket az egyetemekről Afganisztánban; a nyilatkozat aláírói arra figyelmeztetnek, hogy a lépésnek következményei lesznek a közép-keleti országgal fenntartott kapcsolatokra.

Az Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svájc, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok külügyminiszterei, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője által közlemény szerint amellett, hogy Afganisztánban kitiltják a nőket az egyetemekről, elfogadhatatlan, hogy a lányok nem járhatnak középiskolába, valamint azok az intézkedések is, amelyek szerint az afganisztáni nők és lányok csak nagyon korlátozottan gyakorolhatják emberi és alapvető szabadságjogaikat.



A közlemény szerint a tálibok afgán lányokkal és nőkkel szembeni intézkedései könyörtelenek és rendszerszintűek. Az elmúlt közel másfél évben a tálibok nem kevesebb, mint 16 rendeletet fogadtak el, amelyek többek között korlátozzák a nők mobilitását, munkahelyüktől fosztják meg őket, teljes elkendőzöttséget írnak elő az öltözködést illetően, megtiltják a nőknek bizonyos közterületek használatát, és súlyos körülményeket teremtenek a nők számára azáltal, hogy a férfiak gyámsága alá helyezik őket.

Ezek az intézkedések egyértelművé teszik, hogy a tálibok figyelmen kívül hagyják az afgán nép alapvető emberi és szabadságjogait. Bevezetésükkel a tálibok még jobban elszigetelik magukat az afgán lakosságtól és a nemzetközi közösségtől - húzták alá az aláíró országok.



A tárcavezetők hangsúlyozták, hogy az afgán nők találékonyságára és dinamizmusára van szükség a súlyos gazdasági és a megdöbbentő humanitárius helyzet enyhítésére Afganisztánban.



"Egy stabil, gazdaságilag életképes és békés Afganisztán csak akkor jöhet létre, ha minden afgán, beleértve a nőket és a lányokat is, teljes mértékben, egyenlően és érdemben vehet részt az ország jövőjének alakításában, és hozzá tud járulni fejlődéséhez" - fogalmaztak.



A közlemény aláírói arra szólították fel a tálibokat, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a nők és lányok egyetemi oktatásával kapcsolatos újabb elnyomó intézkedések bevezetésével, és vonják vissza a lányok középiskolába való bejutásának tilalmáról szóló döntést. A nők közéletből való kiirtását célzó intézkedések következményekkel fognak járni a tálibokkal fenntartott kapcsolatokra - tették hozzá.



A tálibok tavalyi hatalomátvétele után nemek szerint különítették el az oktatási intézményeket Afganisztánban, a legtöbb iskolából, köztük a középiskolákból is kizárták a nőket. Jelentősen korlátozták azt is, hogy milyen területeken tanulhatnak, szigorúan megtiltották például részvételüket az állatorvos-tudomány, a mérnöki tudományok, a közgazdaságtan, a mezőgazdaság és az újságírás területén. Emellett női hallgatókat csak nők vagy idősek taníthatnak.

MTI