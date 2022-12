Varsó: fehérorosz szolgálatok tették migráns holttestét a határkerítéshez

2022. december 22. 14:12

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: A lengyel határőrség fehérorosz provokációnak minősítette azokat a híreket, miszerint egy, felhehetőleg migráns férfi holttestét lengyel oldalról vonszolták volna át a határkerítés fehérorosz oldalára. Varsó szerint a tetemet a fehérorosz szolgálatok helyezték el.

A szerdai minszki közlés szerint fehérorosz határőrök kedd éjjel egy összevert férfi holttestét találták meg a lengyel határ közelében, a tetemnél szíriai személyi igazolványt és egy lengyel kitoloncolási határozatot találtak, amellyel három évre megtiltották, hogy a menedékkérő beutazzon a schengeni övezet államaiba.



A lengyel határőrség oldalán közzétett szerda esti közlemény a fehérorosz fél által végrehajtott provokációnak nevezi a történteket. "A fehéroroszok elhelyezték a saját oldalukon a holttestet, majd propagandista magyarázatukban a lengyel felet vádolták meg ezzel" - írták.



A lengyel közleményhez egy videofelvételt is csatoltak, amelyet a Lengyelország által emelt határkerítésre szerelt riasztórendszer éjjellátó kamerái rögzítettek. A felvétel a lengyel fél szerint bizonyítja, hogy a fehérorosz szolgálatok által előkészített, többórás előkészületekkel járó, a test elhelyezését, majd ennek fényképezését magában foglaló provokációról van szó.



A lengyel-fehérorosz határ 186 kilométer hosszú szakaszán tavaly közel-keleti és észak-afrikai országokból kiinduló, Fehéroroszországon át érkező migrációs hullám miatt Lengyelország 5,5 méter magas acélkerítést épített. A közös határ 206 kilométer hosszú szakaszán - a kerítésen kívül a határfolyók mentén is - mozgásérzékelőkből és kamerákból álló riasztórendszert is létesítenek. A riasztórendszer eddig három szakaszon, összesen 55 kilométeren működik.



A lengyel-fehérorosz határon tavaly 39 714 határsértési kísérletet regisztráltak, míg egy évvel korábban mindössze 88-at. Ez év eleje óta több mint 15 100 határsértési kísérletet tartanak számon.



MTI