Törvény könnyíti meg Skóciában a nemi önazonosság megváltoztatását

2022. december 22. 19:04

Nagy többséggel elfogadta a skót parlament csütörtökön azt a törvénymódosítást, amely megkönnyíti a nemi önazonosság megváltoztatását. A jogszabály várhatóan jövőre lép érvénybe.

A legnagyobb horderejű módosítás az, hogy a kérelmezőknek a törvény életbe lépése után semmiféle orvosi igazolással nem kell alátámasztaniuk arra irányuló folyamodványukat, hogy a továbbiakban születési - biológiai - nemüktől eltérő neműként kívánják bejegyeztetni magukat.



A nemi önazonosság megváltoztatása hivatalosan már 2005 óta lehetséges Skóciában, ám a jelenleg érvényes szabályozás értelmében a kérelmezőknek két, egymástól független orvosi jelentést is be kell nyújtaniuk a hatóságoknak. Az egyiknek azt kell tartalmaznia, hogy a kérelmező alávetette-e magát bármilyen sebészeti vagy másféle kezelésnek külső nemi jellemzői megváltoztatására.



Ugyancsak bizonyítani kell jelenleg, hogy a kérelmező legalább két éve választott nemének megfelelő életmódot folytat, például hivatalosan megváltoztatta a nevét, vagy biológiai nemével ellentétes neműként azonosította magát jogosítványában vagy útlevelében.



Mindemellett esküt is kell tenni arra, hogy az illető további egész életében megtartja választott és jogilag megváltoztatott nemét.



Az edinburghi parlamentben 86-39 arányban csütörtökön elfogadott új törvény mindezeket a megkötéseket eltörli Skócia területén, emellett 18 évről 16 évre módosítja azt az alsó életkori határt, amely felett a nemi önazonosság jogilag megváltoztatható.



Jelentősen, a mostani két évről három hónapra - a 16-18 év közöttiek esetében hat hónapra - rövidül az az időszak is, amelyről a folyamodvány benyújtójának bizonyítania kell, hogy választott jogi nemének megfelelő életmódot élt.



Ugyancsak jelentős módosítás, hogy a jövőben a kérelmezők hasonló jogi procedúra után visszatérhetnek korábbi nemükhöz.



A törvénymódosítási tervezet előkészítési időszaka nem volt vitamentes. Komoly feltűnést - és tiltakozásokat - keltett, amikor J. K. Rowling, a példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam Skóciában élő szerzője nyilvánosan kifogást emelt a törvénymódosítás ellen.



A konzervatív párti brit kormány kilátásba helyezte, hogy bírósági úton megtámadja a skóciai törvénymódosítást. Alister Jack, a skóciai ügyekért felelős miniszter csütörtöki nyilatkozata szerint London elsősorban a nők és a gyerekek biztonságát érintő esetleges hatások miatt tartja aggályosnak az új jogszabályt.



A Skót Nemzeti Párt (SNP) vezette skót kormány szerint azonban a nemi önazonosság hivatalos megváltoztatásának megkönnyítésére azért volt szükség, mert a jelenlegi eljárás a magánéleti jogok szempontjából túlságosan sértő és lelkileg felkavaró a kérelmezők számára.



MTI