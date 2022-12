Túllépte a százezret a tengeren Itáliába csempészett migránsok száma

2022. december 22. 19:21

Az év eleje óta annyi bevándorló kötött ki a dél-olaszországi partokon, mint az előző két évben összesen a római belügyminisztérium csütörtökön közölt adatai szerint.

A tárca százezer kilencszáznyolcvanöt személyt regisztrált. Ez nem tartalmazza azok számát, akik szárazföldön, többnyire a balkáni útvonalon léptek be az országba.



Tavaly több mint hatvanhétezren, 2020-ban pedig több mint harmincnégyezren érkeztek a Földközi-tengeren keresztül.



Az idén érkezettek többsége egyiptomi és tunéziai volt, akik gazdasági bevándorlóknak számítanak. Az egyiptomiak száma meghaladta a húszezret, a tunéziaiaké a tizenhétezret. Népesnek bizonyult a Bangladesből, Szíriából és Afganisztánból származók csoportja is.



A felnőtt kíséret nélkül érkezett gyerekek és fiatalkorúak száma meghaladja a 12 ezret.



A legutolsó csoport a késő délutáni órákban ért partot Livorno kikötőjében. A száznegyvenkét embert a német felségjelzésű Life Support civilhajó vette fedélzetre líbiai vizeken, az olasz hatóságok most első alkalommal nem egy déli, hanem egy távolabbi északi kikötőt jelöltek ki a nem kormányzati szervezet (NGO) által működtetett hajó számára.



Livornóban köthet ki pénteken a szintén német Sea Eye 4 hajó is száznyolc fős csoporttal.



Lampedusa szigetén is egymás után kötnek ki a migránsokkal teli csónakok és hajók, melyek majdnem kivétel nélkül Tunéziából kelnek át a tengeren. A lampedusai 350 fős táborban ismét több mint 1300-an szoronganak. A csütörtökre virradó éjszaka egy hétméteres hajó felborult, a vízbe esett negyvenhat embernek, közöttük három gyereknek a parti őrség sietett a segítségére. Mindenkit sikerült megtalálni és kimenteni.



Matteo Piantedosi belügyminiszter az ünnepek utánra ígért szigorítást a bevándorlókkal érkező civilhajók számára. A tárcavezető korábban a hajók esetleges lefoglalására, valamint a rájuk kivethető pénzbírság megemelésére utalt. A tervek között szerepel, hogy csak azokat a civilhajókat engedik kikötni, amelyek a legelső csoport fedélzetre vétele után elindulnak egy kikötő felé. Az eddigi gyakorlat az, hogy az NGO-hajók több napot is a tengeren töltenek, hogy minél több menekülőt felvegyenek. Róma azt akarja, hogy a migránsok már a hajókon jelezzék az esetleges menedékkérelmet, mivel így a hajót nyilvántartó ország hatáskörébe kerülnek át.



Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter a La Repubblica című olasz napilapnak adott interjúban támogatásáról biztosította a jobboldali római kormány migrációs politikáját, azt hangoztatva, hogy Varsó és Róma hasonlóan értékeli a migrációs helyzetet. Világos különbségtételt szorgalmazott a háború elől menekülők és a gazdasági bevándorlók között. Megjegyezte, hogy nem tartja hatékony megoldásnak a migránsoknak a tagállamok közötti esetleges szétosztását. Úgy vélte, inkább a kiindulási országok támogatására kell a hangsúlyt helyezni.



MTI