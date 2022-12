Fazekas László: a magyar labdarúgó-válogatottban van kurázsi

2022. december 22. 20:31

Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgó szerint a magyar válogatottnak minden esélye megvan arra, hogy ott legyen a következő világbajnokságon.

ujpestmedia.hu

A nemzeti együttesben 92-szer szereplő játékos az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta, hogy bár izomsorvadással küzd és nem javul az állapota, jól érzi magát, és izgatottan követte a katari vb eseményeit.



"Ez a világbajnokság megmutatta azt, hogy ma már jóformán nincsenek kiscsapatok, fizikailag rendkívül jól fel vannak készítve a játékosok és technikailag is elég jók" - értékelt az 1968-as olimpia aranyérmese, akinek a marokkói csapat játéka tetszett a legjobban.



A Belgiumban élő Fazekas László arról is beszélt, hogy kifejezetten jó véleménnyel van a magyar válogatottról.



"Van bennük kurázsi, ezek a gyerekek tudnak harcolni, tudnak harapni és egységesek is" - mondta Fazekas, majd rögtön hozzátette, hogy ha ezt az utat járják tovább Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, akkor minden esélyük megvan a világbajnoki szereplésre.



A 75 éves sportember viszont azt is kiemelte, hogy szerinte csak akkor lehet eredményes egy csapat, ha megtalálja a "gyökerét". Azt a hét-nyolc játékost, akik szinte minden mérkőzésen együtt lépnek pályára és nem változtatnak az egységen.



Fazekas László két világbajnokságon vett részt. Az 1982-es spanyolországi viadalon két gólt is szerzett a magyarok nyitómeccsén, amelyen 10-1-re legyőzték El Salvadort. Az Újpesti Dózsa színeiben az 1979/80-as szezonban ezüstcipős lett, mivel a portugál Eusebio mögött a második legtöbb gólt érte el Európában, majd a Royal Antwerp csapatához szerződött. A belga klub története három legjobb játékosa között tartja számon.



MTI