Gyergyói hegyimentő-csapat

2022. december 22. 22:56

Első évi tevékenységéről számolt be a Gyergyószentmiklósi Hegyimentő Közszolgálat. Számos esetben szükség volt a munkájukra balesetet szenvedett, eltévedt személyek segítésében, de sokat dolgoztak a turistautak, mászóutak karbantartásán, ami a baleset-megelőzést szolgálja.

A városháza alárendeltségébe tartozó Gyergyószentmiklósi Hegyimentő Közszolgálat, illetve az ehhez kötődő Multisalva és a Gyilkostó Adventure egyesületekkel közösen három tevékenységi kört fed le, hegyimentésre, barlangi mentésre és búvármentésre is képesítéssel rendelkeznek. A térség domborzata, vízrajza és a sok környékbeli barlang is indokolja ennek fontosságát. Amint Simon László, a közszolgálat vezetője a keddi sajtótájékoztatón elmondta: kilenc tagjuk van, akik közül egy alkalmazott, de az önkéntesekkel együtt 32 személy vesz részt a tevékenységeikben.

Kép: Gergely Imre

Az általuk lefedett terület a ditrói, gyergyóiszentmiklósi és vaslábi hegycsoportokra is kiterjed, valamint a Nagyhagymás egy részére is. Ebben a zónában összesen 41 nyilvántartott turistaút található, amelyek összesen 414 kilométert tesznek ki.A Arról is beszámoltak, hogy idén 18 esetben kellett bajbajutottakon segíteniük, volt köztük több olyan eset is, amikor több száz méteres sziklafalról kellett lehozniuk és ellátniuk a balesetet szenvedőt, és volt sajnos egy halálos baleset is aminél szolgálatot teljesítettek.

Emellett számos közösségi megmozdulásban szerepet vállaltak, szeméttől tisztítottak meg helyeket, dolgoztak a Gyilkostóra vezető bicikliút megtisztításán, de a turistautak karbantartásával, biztonságossá tételével is volt bőven tennivalójuk. Mindemellett vallási és sportrendezvényeken is végeztek biztosítást.

A turistautak karbantartása, kidőlt fák, sziklafalakon megmozdult kövek eltávolítása folyamatos feladat, ezeket a jövőben is végezni fogják, de tervezik, hogy tovább folytatják a turistaösvények digitalizálását is. Jelenleg 150 kilométernyi ilyen út követhető végig a megfelelő telefonos applikáció segítségével, ami nagyban segíti a tájékozódást, és elejét veszi az eltévedésnek – részletezték.

Gergely Imre

szekelyhon.ro