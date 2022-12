USA – Már 18 emberéletet követelt az időjárás

2022. december 25. 00:37

Egyesült Államok-szerte már legkevesebb 18 ember halálát okozta a rendkívüli téli időjárás szombat estig. A legtöbben autóbalesetekben veszítették életüket, főként az ország északi államaiban, de volt, aki otthonában halt meg.

Az áramszolgáltatók összesített információi alapján szombaton a reggeli órákban több mint 1,6 millió fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás, főként Texasban és az északkeleti New England régióban.



A pénteki 5700 után szombaton újabb mintegy 2800 repülőjáratot kellett törölniük a légitársaságoknak, ami emberek milliói számára tette lehetetlenné, vagy nehezítette meg a karácsonyi utazást. A légitársaságok adatai alapján csak december 23-án és 24-én országszerte 3,4 millió embert szándékozott repülőre ülni.



New York kormányzója, aki pénteken időjárási vészhelyzetet hirdetett az államban, szombaton kezdeményezte a szövetségi szintű katasztrófa kihirdetését, ami az időjárás által okozott fennakadások és károk elhárítására központi pénzforrások igénybe vételét teszi lehetővé. Kathy Hochul azt is javasolta, hogy az állam északnyugati részén élők, hacsak tehetik, ne hagyják el otthonukat. A régióban Buffalo városában annyi hó hullott le pénteken és szombaton, hogy - a kormányzó közlése szerint - a tűzoltók sem tudnak útnak indulni, ha beavatkozásra van szükség. A város közelében még pénteken két ember halt meg, mert a mentők nem tudtak időben kiérni hozzájuk. Buffalo város repülőterét hétfőig lezárták.



Az Erie-tó partvidékének egyes területein arra kérték az ott élőket, hogy hagyják el otthonukat, mert az erős szél áradásokat okoz, és a víz épületeket önthet el.



A télies útviszonyok, csúszós utak miatt számos autóbaleset történt. A legsúlyosabb Ohio államban, ahol a rossz látási viszonyok közepette a havazásban mintegy 40 jármű rohant egymásnak, a balesetben 4 ember veszítette életét. Ohio állam kormányzója szintén azt kérte az emberektől, hogy maradjanak otthonaikban.



Az Egyesült Államokat szerdán északkelet felől érte el a sarkvidégi hideg levegő. A hidegfront erejére jellemző, hogy megdőlt a hőmérséklet-csökkenés rekordja. A nemzeti meteorológiai szolgálat (National Weather Service) adatai szerint a Wyoming állambeli Cheyenne-ben szerdán mindössze 30 perc alatt zuhant a hőmérséklet 6 fokról mínusz 16 fokra. Colorado államban Denver városában csütörtök reggel mínusz 30 fokot mértek, míg előző nap délben még 10 fok fölött volt a hőmérséklet.



A rendkívül hideg időjárás karácsony napjaiban is kitart az ország szinte egész területén, és fokozatosan enged teret az enyhébb levegőnek.

MTI