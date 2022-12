Megtelt a Szent Katalin-templom Betlehemben a karácsonyi éjféli misén

2022. december 25. 10:22

Ismét zsúfolásig megtelt Betlehemben a Születés Temploma melletti katolikus Szent Katalin-templom a karácsonyi éjféli misén a pandémia okozta kétéves szünet után - közölte a misét az interneten élőben közvetítő Keresztény Média Központ vasárnap.

A misét Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin pátriárka mutatta be, aki délután érkezett ünnepi menetével a közeli Jeruzsálemből a városba, ahol a Jászol téren ünneplő tömeg fogadta.



Az éjféli misén az első sorokban a diplomáciai kar tagjai képviselték az egész világon élő keresztényeket, mellettük a helyi politikai és vallási vezetők ültek a szentföldi kereszténység nevében. A templomot zsúfolásig megtöltötték a helyi keresztény közösség tagjai, valamint a turisták és a zarándokok.



Az első sor közepén foglalt helyet Madmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke. Abbász palesztin források szerint a Születés Templomában előzőleg megtartott díszvacsorán a palesztin államiság mellett a megszállt területeken élő keresztények érdekében is felszólalt.



"Elmúlik ez az év, új évet köszöntünk. Állhatatosabbak és elszántabbak vagyunk, hogy a földünkön maradjunk, hogy megszabaduljunk a megszállástól és megalapítsuk független államunkat Jeruzsálem fővárossal, és győzni fogunk, ha Isten akarja" - mondta egyebek mellett a palesztin elnök.



"Minden igazságtalanság és agresszió ellenére, amelynek ki vagyunk téve, üzenetünk a világnak továbbra is a remény, a szeretet és a béke üzenete" - közölte a muzulmán vallású Mahmúd Abbász.



A hideg, csapadékos, zimankós idő ellenére két év után ismét ezrek látogattak el a világ különböző pontjairól szenteste Betlehembe a Születés Templomához, Jézus születésének keresztény hagyomány szerinti helyéhez.



Noha a látogatók száma még nem érte el a 2019-es karácsonyi szezon idején mért 150 ezret, de idén már tömegeket, 120 ezer zarándokot és turistát várnak Betlehembe, ahol a város lakói számára létfontosságúak a turisztikai iparból származó bevételek.

MTI