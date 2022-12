Legkevesebb kéttucat halálos áldozatot követeltek a téli viharok az USÁ-ban

2022. december 25. 23:06

Az Egyesült Államokban vasárnapra már legkevesebb 24 ember életét követelte az öt napja tartó rendkívüli téli időjárás, a legtöbb áldozatot New York állam északi részéből jelentették.

Az Erie-tó keleti partján fekvő Buffalo városban és környékén egy méternél is nagyobb volt a hóréteg vastagsága vasárnap reggel, és a viharos szél számos utat járhatatlanná tett, sokan otthonukban rekedtek, az időjárási viszonyok miatt a mentőegységek is nehezen jutnak el hozzájuk. A nagyváros repülőtere hétfőig zárva tart.



A városban két ember pénteken amiatt veszítette életét, mert a mentők nem értek ki időben hozzájuk. További 5 ember Buffalo körzetében szintén az időjárási körülmények áldozata lett. Az amerikai nemzeti meteorológiai szolgálat (National Weather Service) előrejelzése szerint hétfőig további fél méter hó hullhat, változatlanul viharos erejű széllel párosulva.



New York kormányzója, aki pénteken időjárási vészhelyzetet hirdetett az államban, másnapra már kezdeményezte a szövetségi szintű katasztrófa kihirdetését, ami az időjárás által okozott fennakadások és károk elhárítására központi pénzforrások igénybe vételét teszi lehetővé.



Az elmúlt napokhoz képest az észak- és középnyugati államokban enyhült a hideg és országszerte már kevesebb járatot kellett törölniük a légitársaságoknak is. Vasárnap országszerte mintegy 1750 belföldi, illetve külföldi járat nem közlekedett. Szombaton ez a szám még 2800, pénteken pedig 5700 volt.



Az Egyesült Államokat szerdán északkelet felől elérő sarkvidéki légtömeg erejére jellemző, hogy megdőlt a hőmérséklet-csökkenés rekordja. A meteorológiai adatok szerint a Wyoming állambeli Cheyenne-ben szerdán mindössze 30 perc alatt zuhant a hőmérséklet 6 fokról mínusz 16 fokra. Colorado államban Denver városában csütörtök reggel mínusz 30 fokot mértek, míg előző nap délben még 10 fok fölött volt a hőmérséklet.



Az Elliott névre keresztelt téli viharzóna az előrejelzés alapján fokozatosan hagyja el az Egyesült Államokat. Az ország nagy részén a következő öt napban még ugyan az átlagos alatt marad a hőmérséklet, de Szilveszterre jelentős enyhülés várható.

MTI