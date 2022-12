Fokozódó migránsözön

2022. december 26. 15:17

Az idei bő 50 százalékos növekedés után a következő években is egyre többen kérnek majd menedékjogot az Európai Unióban a közösség menekültügyi ügynöksége (EUAA) szerint.

Az instabilitás és az emberek biztonságát fenyegető veszélyek "a mai világ jellemzői közé tartoznak", méghozzá "sajnos nem ideiglenesen", ezért a következő években is kitarthat a menedékjogi kérelmek számának növekedése - mondta Nina Gregori, az EUAA vezetője a Berliner Morgenpostnak a német lap hírportálján hétfőn közölt összeállításban.



Az idén október végéig csaknem 790 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be az EU-ban, 54 százalékkal többet, mint egy évvel korábban - ismertette a máltai központú szervezet vezetője, hozzátéve, hogy a "geopolitikai fejlemények" egyre több embert kényszerítenek menekülésre, így az EU-ba is többen érkeznek, és a trend az év végén még erősödött is.



Azonban a kérelmek száma így is jóval elmarad a legutóbbi nagyobb menekülthullám idején, 2015-2016-ban regisztrált évi 1,3 milliótól - mutatott rá a szlovén szakember.



Ugyanakkor a kimutatásban nem szerepel az orosz támadás miatt Ukrajnából az EU-ba menekült 4,7 millió ember, mert ők külön eljárás nélkül, automatikusan ideiglenes védelmet kapnak a közösség minden országában. Beáramlásuk "jelentős nyomás alá helyezte" a tagállami menekültügyi rendszereket, de az átmeneti védelemről szóló EU-s irányelv alkalmazásával sikerült elkerülni az összeomlásukat - fejtette ki Nina Gregori.



Hangsúlyozta: támogatja azt a törekvést, hogy a 2024-es európai parlamenti választás előtt véghez vigyék az EU-s menekültügyi és migrációs igazgatási reformot az Európai Bizottság javaslatai alapján, amelynek lényege a közösség külső határának hatékonyabb ellenőrzése, az elutasított menedékkérők gyors hazaszállítása és a menekültek tagállamok közötti szolidáris elosztása.



Az EUAA-nak - hivatalos nevén az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége - központi szerepe van a tervezett új rendszerben. Az EU decentralizált ügynökségei közé tartozó szervezet január óta működik, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalból (EASO) jött létre, bővített mandátummal. Feladata a tagországi hatóságok operatív és technikai támogatása a közös menekültügyi rendszer működtetésében.



Az első év a "robbanásszerű" növekedésé volt - mondta Nina Gregori, kiemelve, hogy míg az EASO-nak csupán 3 tagállammal volt aláírt operatív együttműködési terve, az EUAA már 14 tagországgal kötött ilyen megállapodást, és több millió ukrán menekült védelméhez járult hozzá. Dolgoznak az úgynevezett menekültügyi szakértői készenléti állomány felállításán is. Ez a stáb 500 fős lesz, az ügynökség rendelkezésére bocsátott tagállami tisztviselőkből áll majd, és napokon belül bevethető majd bárhol a helyi válsághelyzetek kezelésére - ismertette az uniós ügynökség vezetője.

MTI