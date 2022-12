Még több áldozata van a téli viharoknak az Egyesült Államokban

2022. december 26. 17:02

Az Egyesült Államokban már legkevesebb 48 ember halt meg a téli viharokban, New York államból 27 halálos áldozatról számoltak be hétfőn, a hófúvás otthonokat zárt el, a mentőegységek közlekedése akadozik.

New York állam hatóságai hétfő délelőtt közölték, hogy az állam nyugati részén 27-re növekedett a halottak száma. Csak Buffalo városában húszan veszítették életüket. A hatóságok előzetesen arra hívták fel a figyelmet, hogy a korábban közölteknél jóval több halálos áldozattól tartanak, mert sokakról nem tudnak azok közül, akik otthonukban rekedtek, vagy az utakon autójukba szorultak.



Az Erie-tó mellett Buffalo repülőterét hétfő reggel is több, mint 110 centiméter hó borította, a légi forgalom eredetileg hétfőig tartó leállítását meghosszabbították kedd reggelig. Egy métert meghaladó hó hullott Michigan állam egyes részein is.



New York állam kormányzója nyomatékosan kérte az állam nyugati megyéiben élőket, hogy saját épségük érdekében tartsák tiszteletben a közlekedési tilalmat. Kathy Hochul elmondta, hogy egyes otthonokban több mint 48 órája el vannak zárva az emberek a külvilágtól áram nélkül, mert az időjárási körülmények megnehezítik a mentőegységek mozgását. Az állam vezetője minden idők leghosszabb és következményeiben legsúlyosabb hóviharáról beszélt.



A mentésbe a Nemzeti Gárda több száz embere is bekapcsolódott, a rendőrségnek vasárnap estig 500 alkalommal kellett bajba került emberek segítségére sietnie.



Az elmúlt napok téli vihara további 10 ember halálát okozta Ohio államban, ahol még pénteken a hóval borított autópályán 40 jármű rohant egymásba. Halálos balesetek voltak Kansas, Missouri és Kentucky államban, Vermontban lezuhanó faág sújtott halálra egy embert, míg Wisconsinban egy ember vízbe fulladt, mert beszakadt alatta egy folyó jege.



A déli Mississippi állam fővárosában, Jacksonban arra kérték az embereket hogy csak forralás után fogyasszák a vezetékes vizet, mert a fagyos időben megrepedtek a vízvezetékek.



New York állam nyugati részén a rendkívüli havazást az úgynevezett tó-hatás okozza, amelynek lényege, hogy a közeli Nagy-tavak feletti páratömeg a szárazföld fölé sodródik és ott a hidegben hó formájában csapódik ki. A legsúlyosabban érintett Buffalo városa közvetlen Erie-tó partján fekszik.



Hétfő reggelre az Egyesült Államok szinte teljes területén - Florida déli részét és a nyugati partvidéket kivéve - ismét fagypont alá csökkent a hőmérséklet, a leghidegebbet, mínusz 22 Celsius-fokot Észak-Dakota államban mérték. A következő napokban fokozatos melegedés várható, de az ország nagy részén maradnak az átlag alatti hőmérsékletek.



MTI