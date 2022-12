Hollik: a "dollárbaloldalt" nem érdekli a magyar emberek véleménye

2022. december 27. 13:50

A "dollárbaloldalt" nem érdekli a magyar emberek véleménye - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez kedden eljuttatott videóüzenetben.

Hollik István azt mondta: idén új helyzet alakult ki a migrációval kapcsolatban; Magyarország kettős nyomás alatt áll: keletről a háború, délről az illegális bevándorlás miatt.



Természetesen Magyarország minden segítséget megad a háború elől Ukrajnából menekülő embereknek. El is indította az ország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját, azonban az illegális bevándorlásra továbbra is nemet mond - tette hozzá a kormánypárti politikus.



A migrációs nyomás 2022-ben fokozódott, az Európába irányuló migráció ugyanis nem hogy nem ért véget, hanem egyre erősebb - hangsúlyozta Hollik István, hozzátéve, milliók tartanak és milliók készülnek Európa felé. Ezt jelzi az is, hogy idén a tavalyinál kétszer többen, 260 ezren próbáltak illegálisan bejutni Magyarországra, és az elfogott embercsempészek száma is nőtt az elmúlt évekhez képest, csaknem 2 ezer embert fogtak el a hatóságok embercsempészet miatt - ismertette.



Úgy folytatta, ennek ellenére a "dollárbaloldal" politikusai többször elmondták, mit tennének ők a migrációval, ha hatalomra kerülnének: lebontanák a határkerítést, szabad utat engednének az illegális bevándorlásnak, a "guruló dollárokért cserébe sorra teljesítenék a Soros-birodalom és Brüsszel megrendeléseit, együtt tennék az illegális migrációt legálissá".



A "dollárbaloldalt" nem érdekli a magyar emberek véleménye, hiszen a magyar emberek többször is elmondták, hogy az illegális bevándorlásból nem kérnek, ők azt ennek ellenére továbbra is támogatják - hangoztatta a fideszes politikus.



"A Fidesz-KDNP-nek viszont továbbra is a magyar emberek biztonsága az első, és 2023-ban is azon fogunk dolgozni, hogy megvédjük Magyarország határait" - mondta Hollik István.

MTI