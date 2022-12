Holtan találtak meg Erdélyben egy ukrajnai határsértőt

2022. december 27. 22:09

Holtan találták meg kedden az egyik ukrajnai határsértőt azok közül, akiket szombat óta nagy erőkkel keresnek a hegyimentők és határrendészek, miután eltévedtek a Máramarosi-havasokban - közölte az Agerpres hírügynökség.

A hattagú, időközben kettévált csoport tagjai szombaton a hegyeken 1800 méteres magasságban, a Pop Iván-csúcs térségében átkelve próbáltak meg átjutni szombaton Ukrajnából Erdélybe, de a rossz időjárási viszonyok miatt eltévedtek, ezért segítséget kértek a 112-es segélyhívón. Kettőt közülük vasárnapra virradóra hipotermiás – kihűlt – állapotban hoztak le a hegyről a hegyimentők.



A többi határsértő azonban a hatóságok elmondása szerint vonakodott megadni koordinátáit, attól tartva, hogy elfogják őket. Annyit tudtak róluk, hogy hárman megpróbáltak leereszkedni a hegyről, hátrahagyva negyedik társukat, aki szakadékba csúszott, megsérült, és nem tud járni.



Hétfőn a csoport másik két tagját is megtalálták és kórházba szállították: egyiküket helikopterrel, a másikat gyalog vitték le a hegyről. Megsérült társaikat kedden is keresték a rohammentő-szolgálat helikopterének segítségével, délután azonban a gyenge látási viszonyok és a rossz időjárási körülmények miatt leállították az akciót.



A hegyimentő-szolgálat vezetője kedd este közölte, hogy egy petrovakrasznai lakos egy patakban rátalált a szakadékba zuhant ukrán állampolgár holttestére is.



A csoport hatodik tagját továbbra is keresik.

MTI; Gondola