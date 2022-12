Nem kedvez a növényeknek a túlságosan enyhe idő

2022. december 28. 13:46

Az új év is enyhe idővel kezdődik, de a túlságosan enyhe időjárás nem kedvező a növényeknek, megzavarja a vegetációs ciklusukat és a kártevők, kórokozók sem ritkulnak - írta heti agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán.

Azt írták, tartósnak ígérkezik az erős nyugatias áramlás Magyarország fölött, amivel a jövő hét közepéig továbbra is enyhe léghullámok érkeznek. A jövő hét közepéig a hőmérséklet a déli órákban délnyugaton jellemzően 10 fok fölé, egyes napokon 15 fok közelébe emelkedik majd, a tartósabban ködös napokon, elsősorban az északkeleti részeken viszont 5 fok körül marad. Az éjszakák is nagy területen fagymentesnek ígérkeznek.



Hozzátették: az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, vízborítás vetésekben csak kisebb foltokban fordul elő. Megjegyezték: a szokásosnál enyhébb ősz és december hatására az összegzett hőösszeg számottevően meghaladja az optimális értéket.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a tartósan enyhe idő nem tesz jót a növényeknek, megzavarja a vegetációs ciklust, ráadásul hideg hiányában a kártevők és kórokozók sem ritkulnak.



Közölték azt is, a decemberi bőséges csapadék hatására a talaj egyre mélyebb rétegei nedvesedtek át, töltődtek föl az Alföldön is, ami a növények tavaszi-nyári fejlődéséhez nélkülözhetetlen. A szeptember elejétől összegzett csapadék jelenleg az ország nagyobb részén 20-70 milliméterrel az optimális mennyiség fölött jár. Most sokkal jobban állunk ebből a szempontból, mint tavaly ilyenkor, ami biztató a jövő évi termés szempontjából - jegyezték meg.



MTI