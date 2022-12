Kreml: Kijevnek nincs béketerve

2022. december 28. 16:14

Egyelőre nem létezik semmilyen ukrán béketerv, azok az elképzelések pedig, amelyek nem veszik figyelembe a mai területi realitásokat, nem lehetnek békések - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán újságíróknak.

Peszkov a The Wall Street Journal című amerikai lap egyik cikkére reagált, amely európai és ukrán diplomáciai forrásokra hivatkozva idézve azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök környezete véglegesíti az ukrajnai békés rendezésre vonatkozó tízpontos tervét, amelyet február környékén szándékozik nyilvánosságra hozni. Kijev kezdeményezte, hogy az ukrán béketerv alapján februárban tartsanak nemzetközi békecsúcsot az ENSZ égisze alatt.



"Egyelőre nincs ukrán béketerv, kezdjük ezzel. Ismétlem, nem létezhet olyan ukrajnai béketerv, amely nem veszi figyelembe a mai orosz területi realitásokat, amelyek a négy új régió Oroszország részévé válásával alakultak ki, és bármely olyan terv, amely nem veszi figyelembe ezeket a realitásokat, nem állíthatja azt, hogy békés lenne - mondta Peszkov.



Szergej Lavrov külügyminiszter a Pervij Kanal állami csatorna Boljsaja Igra (Nagy Játszma) című műsorának nyilatkozva leszögezte, hogy Oroszország biztosítani akarja az ukrajnai "különleges hadművelet" céljainak elérését. Prioritásnak nevezte Oroszország négy "új" - Ukrajnától elcsatolt - régiójának megszabadítását az "elnácítás" veszélyétől. A legfontosabb célok között nevezte annak megakadályozását is, hogy Oroszország biztonságát fenyegető veszélyek alakuljanak ki és maradjanak fenn Ukrajna területén.



"Ellenünk a kollektív Nyugat harcol, élén az atomhatalom Egyesült Államokkal. Ezt a háborút már elég régen az Egyesült Államok által (2014-ben) megrendezett ukrajnai államcsíny nyomán meghirdették ellenünk" - mondta Lavrov.



Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Sputnik rádiónak nyilatkozva úgy vélekedett, nem kell sehogyan sem reagálni az ukrán kormánynak arra a felhívására, hogy Oroszországot kizárják az ENSZ Biztonsági Tanácsából (BT).



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter december 20-án közölte, Kijev hivatalos lépéseket készít elő annak érdekében, hogy Oroszországot megfosszák állandó BT-tagságától. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy nem lesz könnyű elindítani egy ilyen folyamatot.



Az orosz diplomácia vezetője korábban többször is kijelentette, hogy Oroszországot nem lehet kizárni a BT állandó tagjai közül. Carine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője a december 15-i sajtótájékoztatóján azt mondta, nincs lehetőség az ENSZ szabályainak megváltoztatására, hogy Oroszországot megfosszák az állandó BT-tagságától.

MTI