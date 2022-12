Róma „szabályozná" a tengeri embercsempésztést

2022. december 28. 20:20

Azonnali segítségnyújtást szorgalmaz, és tiltja a migránsok áthelyezését az egyik civilhajóról a másikra a római belügyi tárca új szabályzata, melyet Matteo Piantedosi belügyminiszter a szerda esti kormányülésen mutat be.

Az intézkedéscsomag tartalmát Luca Ciriani, a parlamenttel való kapcsolatokért felelős miniszter jelezte előre a RAI1 köztelevíziónak nyilatkozva.



Elmondta, hogy az illegális bevándorlás feltartóztatását célzó rendelet mindenekelőtt a migránsokat szállító nem kormányzati szervezetek (NGO) hajóinak tevékenységét kívánja szabályozni "korlátozásokkal és szankciókkal".



"Olaszország nem lehet az egyedüli célállomása az Észak-Afrikából induló migrációnak. Az NGO-k nem tevékenykedhetnek szabályok nélkül (..) a belügyminiszter világos szabályokat akar lefektetni, melyek megsértése esetén szankciók lépnek életbe. Úgy gondolom, egy komoly országnak ezt kell tennie" - mondta Luca Ciriani.



Matteo Piantedosi korábban jelezte, hogy még az év vége előtt új magatartási kódexet akar bevezetni a Földközi-tengeren aktív civilhajók számára.



A jelenlegi gyakorlat szerint a Líbia és Olaszország közötti tengeren tucatnyi, kettő kivételével külföldi NGO által fenntartott hajó tartózkodik, melyek a fedélzetre emelt embereket majdnem kizárólag a dél-olaszországi partokra szállítják.



A belügyminisztérium tervezete szerint az olasz kikötőkben csak azok a hajók köthetnek ki, melyek az első csoport fedélzetre vétele után azonnal biztonságos kikötő megjelölését kérik az olasz hatóságoktól, és el is indulnak a megjelölt helyszínre.



A rendelkezés elfogadhatatlannak tartja, hogy a mentést hirdető civilhajók napokig várakozzanak annak érdekében, hogy minél több embert össze tudjanak gyűjteni. Az olasz hatóságok számára kizáró tényezőnek számít az is, ha a csoportokat az egyik civilhajóról a másikra helyezik át. Mindez ugyanis nem mentési műveletre, hanem szervezett migrációra utal a belügyminisztérium olvasata szerint.



Az új biztonsági intézkedések között szerepel az előírásokat megsértő hajók lefoglalása és megbírságolása akár ötven ezer euróig terjedő összeggel.



Róma azt is akarja, hogy a külföldi felségjelzésű hajókon kezdődjék meg a nemzetközi menedékkérelmet igénylők azonosítása az esetleges áthelyezések felgyorsítása érdekében. Matteo Piantedosi soha nem titkolta nézetét, miszerint a civilhajókkal érkezőket a hajót működtető szervezet országának kell befogadni.



Csütörtök reggel várják Ravenna kikötőjébe az Ocean Viking nevű hajó érkezését 113 emberrel a fedélzetén. Az SOS Mediterranee francia szervezet hajója 2015 óta szállítja az embereket az olasz partokra: idén novemberben történt meg először, hogy a hajó a franciaországi Toulon kikötőjébe ment, majd újabb mentőútra indult, és most ismét Olaszországba tért vissza.



A belügyi tárca adatai szerint az év eleje óta szerda estig több mint 102 ezren érkeztek az olasz partokra. Tavaly ugyanekkor a számuk 66 ezer felett volt.



MTI