Áldozatok után kutatnak a hatóságok a téli vihar sújtotta Buffalóban

2022. december 28. 22:02

Az Egyesült Államokban szerdán is légijáratok ezreit törölték a múlt heti téli viharok következményeként, a legsúlyosabban érintett New York államban már több mint 30 halálos áldozatot találtak.

Buffalóban a Nemzeti Gárda tagjai házról házra kutatják át a hóvihar által leginkább érintett városrészeket, amelyek a havazás megszűnte után ismét elérhetővé váltak és ahol újabb halálos áldozatoktól tartanak.



A hatóságok már legkevesebb 30 halálos áldozatról tudnak a vihar nyomán, ami pénteken csapott le a városra méteres hóval és széllel, helyenként több méteres hótorlaszokat emelve.



A New York állam nyugati részén, az Erie-tó partján fekvő nagyvárosban lassan normalizálódik az élet. Kedden a városvezetés még a Nemzeti Gárda és a rendőrség segítségét kérte a közlekedési tilalom betartatásához, hogy a megtisztított utakon a mentőegységek szabadon közlekedhessenek.



A több mint 30 halálos áldozat között volt olyan 63 éves krónikus beteg, akinek lélegeztetőgépe az áramszünet miatt megállt. Egy 27 éves férfi szén-monoxid mérgezésben halt meg, miután a hó eltömítette otthonában a szellőzőnyílást.



Egy 22 éves áldozatra az autójában találtak rá otthonától néhány percre. A fiatal nő munkából hazafelé tartott, ám a hóviharban elakadt az úton.



A múlt hét második felében az egész országot elért rendkívüli téli időjárás következményeként még szerdán is csaknem 3000 légijáratot töröltek a légitársaságok. Ezek több, mint 90 százaléka már csak egyetlen társaság, a Southwest Airlines üzemeltetésében közlekedett volna. Kedden az összes, mintegy 3200 járattörlés 84 százaléka tartozott Southwest légitársasághoz.



Az elmúlt hat napban is ezt a közlekedési vállalatot érintette legsúlyosabban az időjárási helyzet. Az okok kiderítésére a kormányzat vizsgálatot kezdeményezett, Pete Buttigieg közlekedési miniszter a Southwest felelősségre vonását ígérte egy keddi televízióinterjúban, és úgy fogalmazott, hogy a légitársaság működése gyakorlatilag összeomlott a rendkívüli helyzetben.



A szövetségi Közlekedési Minisztérium (Department of Transportation) arra hívta fel a figyelmet, vizsgálni fogják, hogy légitársaságok eleget tettek-e kötelezettségüknek, biztosítottak- a törölt járatok utasainak étkezést és szállást, amíg nem tudták őket eljuttatni úticéljukhoz. Emellett azoknak az utasoknak, akik a járatuk törlése miatt elálltak az utazástól, vissza kell téríteni a repülőjegy árát - közölte a szövetségi minisztérium.



MTI