Rakétatámadás érte Kijevet

2022. december 29. 10:39

Újabb súlyos orosz rakétatámadás érte csütörtökön Ukrajna több régióját, köztük a fővárost, Kijevet.

A nemzeti infrastruktúrát célba vevő támadásokra válaszul az egész országban megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az ukrán hatóságok több régióban közölték, hogy néhány rakétát megsemmisítettek.



Ez a legsúlyosabb orosz rakétatámadás december 16. óta, és a tizedik hullám október óta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök napok óta figyelmeztet egy új nagy orosz támadásra.



Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója a Twitteren azt írta, hogy az oroszok több mint 120 rakétát lőttek ki Ukrajnára.



Olekszij Aresztovics, egy másik elnöki tanácsadó felszólította a lakosokat, hogy sürgősen menjenek az óvóhelyekre. Óvott attól, hogy a robbanásokról és rakétacsapásokról a közösségi hálózatokon fotókat tegyenek közzé, mert ez akadályozná az ukrán légvédelem munkáját, és elárulná pozícióit. "Ha így tesznek, korrigálják az ellenség hibáit" - írta.



Kijevben a regionális közigazgatás szerint működésbe léptek a légvédelmi rendszerek a folyamatban lévő rakétatámadás elhárítására. A fővárosban robbanások hallatszottak.



Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko arra szólította fel a lakosokat, hogy készüljenek fel további áramkimaradásokra. Telegram-csatornáján azt üzente, hogy töltsék fel a mobiltelefonjaikat és más eszközöket, és tartalékoljanak vizet. Klicsko közölte, hogy a rakétacsapásoknak Kijevben eddig három sérültjük van, köztük egy 14 éves lány.



A kijevi lakosok a városi vezetésnél azt kezdeményezték, hogy állítsa le a fővárosi metró működését csúcsidőn kívül, 10 és 17 óra között, és a megtakarított áramot ossza szét a fogyasztók között, elsősorban azoknak, akiknek nincs gáztűzhelyük - írta csütörtökön az UNN hírügynökség.



Dnyipro, Odessza és Krivij Rih régiókban a hatóságok kikapcsolták az áramszolgáltatást, hogy minimálisra csökkentsék a kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményekben keletkező károkat, ha találat éri őket.



Az éjszaka folyamán Vinnicja, Zsitomir, Kirovohrad, Mikolajiv és Csernyihiv megyékben riasztást rendeltek el, az ukrán média Dnyipro, Nyikopol, Szumi és Harkiv megyékben is robbanásokról számolt be.



Odessza délkeleti külvárosában csütörtök reggel két robbanás hallatszott - közölte a TASZSZ orosz hírügynökség egy szemtanút idézve.



A DTEK, a legnagyobb ukrán magán áramszolgáltató vállalat odesszai kirendeltsége arról tájékoztatott, hogy az Odesszai régióban vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be.



A nyugat-ukrajnai Lviv nagyváros csaknem teljesen áram nélkül maradt - jelentette be Andrij Szadovij polgármester.



"A város 90 százaléka világítás nélkül van. További információkra várunk a villamosmérnököktől. A villamosok és trolibuszok nem közlekednek. A vízellátás megszakadhat. A kritikus infrastrukturális létesítményeknél dízelgenerátorokra állunk át" - írta a polgármester Telegram-csatornáján.

MTI