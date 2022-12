Felesküdött Izraelben Benjamin Netanjahu hatodik kormánya

2022. december 29. 18:46

Felesküdött Izraelben Benjamin Netanjahu hatodik, az ország történetének 37., eddigi legjobboldalibb és legvallásosabb kormánya - jelentette a helyi média csütörtökön.

Az izraeli parlamentben, a kneszetben a 120 képviselőből 63 szavazott bizalmat az új kormánynak, 54 ellenében. A kormánykoalíció a jobboldali Likud párt, a szélsőségesen jobboldali Vallásos Cionisták nevű telepespárt, az ultranacionalista Zsidó Erő (Ocma Jehudit) párt, valamint az európai eredetű ultraortodox askenázik Egyesült Tórapártjából és a keleti ultraortodoxok Sasz pártjából áll.



A szavazás előtt Amír Ohanát, a Likud párt nyíltan homoszexuális politikusát választották meg a kneszet házelnökévé. A Maárív című újság honlapjának értesülése szerint Ohana szavazati szabadságot kapott az LMBT-közösséggel kapcsolatos voksolásokon.



Az új kormánynak 33 tagja lesz, közülük öten nők. Ez a nők jelentős háttérbe szorulását jelzi, ugyanis az előző, 27-tagú Lapid-kormányban kilenc nő kapott tárcát.



A koalíciós megállapodás, valamint a kormány által nyilvánosságra hozott vezérelvek szerint a hivatalba lépő kabinet kiemelt kérdésnek tekint egy átfogó igazságügyi reformot.



Ennek részeként kötelezettséget vállaltak arra, hogy elfogadják az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság normakontrollját felülbíráló törvényt, amelynek célja a végrehajtó és törvényhozó hatalom bíróság általi ellenőrzésének csökkentése.



Ha megszavazzák a legfelsőbb bíróság jogkörének korlátozását, akkor a legfőbb bírók többek közt nem tudják majd érvényteleníteni az esetlegesen az alkotmánnyal vagy az emberi jogokkal szemben állónak ítélt, s a kneszet többsége által elfogadott törvényeket.



Emellett az új kormány programjában szerepel - emlékeztet a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál - az izraeli települések kiterjesztése Ciszjordániában és a ciszjordániai annektálási politika mérlegelése, a magas megélhetési költségek elleni küzdelem, és az állam garantálta zsidó vallási szolgáltatások - mint amilyen az esketés vagy a temetés - fölött gyakorolt ultraortodox befolyás további erősítése.



MTI