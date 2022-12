Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan köd

2022. december 30. 09:48

Egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban rendkívül meleg levegő alakította a Kárpát-medence időjárását, így több napi melegrekord is megdőlt. Az időjárás egy évvel később ismétli önmagát, rekordokra most is van esély a következő egy hétben.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan párás, ködös idő várható. Elsősorban az ország déli és keleti részén fordulhat elő eső, zápor, illetve a ködös tájakon lehet szitálás. A déli, délnyugati szelet a Dunántúlon és a déli megyékben kísérhetik élénk lökések, estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet északon, északkeleten 2 és 7, a déli tájakon általában 8 és 13 fok között alakul. Késő este 0, +9 fok valószínű.

met.hu