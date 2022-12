Putyin: erősödni fog az orosz-kínai katonai együttműködés

2022. december 30. 13:31

Oroszország és Kína erősíteni fogja a katonai együttműködést - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor csütörtökön videókapcsolaton keresztül megbeszélést folytatott kínai hivatali kollégájával, Hszi Csin-pinggel.

"Az orosz-kínai együttműködés egész komplexumában, kapcsolatainkban különleges helyet foglal el a katonai és haditechnikai együttműködés, amely hozzájárul országaink biztonságához és a stabilitás fenntartásához a kulcsfontosságú régiókban. Célunk, hogy erősítsük az orosz és a kínai fegyveres erők közötti együttműködést" - hangoztatta az orosz vezető az eszmecsere nyilvánossággal megosztott megnyitóján.



Putyin jövő tavaszra állami látogatásra hívta meg Hszit Moszkvába. Mint mondta, a hivatalos vizit "az orosz-kínai kapcsolatok maradandóságát fogja demonstrálni a világnak" és "az év legfontosabb politikai eseménye lesz a kétoldalú kapcsolatokban".



Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködése a nemzetközi színtéren hozzájárul az igazságos világrend kialakításához.



"Ön és én ugyanúgy tekintünk a globális geopolitikai tájkép folyamatban lévő átalakulásának okaira, irányára és logikájára" - mondta.



Azt hangoztatta, hogy Moszkva és Peking "a Nyugat példátlan nyomása és provokációi közepette" nemcsak saját érdekeit védelmezi, hanem "mindazokét is, akik a valóban demokratikus világrend és az országok azon joga mellett állnak ki, hogy szabadon dönthessenek sorsukról" - tette hozzá.



"A nehéz, távolról sem egyértelmű nemzetközi környezetben készek vagyunk fokozni a stratégiai együttműködést, fejlődési lehetőségeket biztosítani egymásnak és globális partnerek lenni országaink népeinek javára és a globális stabilitás érdekében" - hangoztatta Hszi.



Az RBK című orosz gazdasági lap szerint Igor Morgulov, Oroszország pekingi nagykövete már novemberben beszélt arról, hogy Hszi Csin-ping 2023-ban Oroszországba látogathat. Putyin már korábban is meghívta Hszit, aki a Kreml szerint a koronavírus elleni intézkedésekre hivatkozva nem fogadta el az invitálást.



A két vezető 2022-ben kétszer találkozott személyesen: először februárban, amikor az orosz elnök a téli olimpia idején, röviddel az ukrajnai háború megindítása előtt Pekingbe látogatott és szeptemberben, amikor mindkét vezető részt vett a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) üzbegisztáni csúcstalálkozóján.



Putyin a csütörtöki megbeszélésen egyebek között azt is elmondta, hogy a kétoldalú kereskedelem idén a nemzetközi nyomás ellenére is 25 százalékkal növekedett, és valószínűleg a vártnál előbb fogja elérni a 2024-re tervezett 200 milliárd dolláros szintet.

MTI