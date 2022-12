Benyújthatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek

2022. december 30. 18:04

Mától benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek; a beadás határideje január 18. - közölte az Oktatási Hivatal (OH) pénteken az MTI-vel.

A közleményben emlékeztettek: amennyiben egy szülő valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az OH-hoz nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet.



A kommüniké szerint pénteken nyílt meg a kérelmek beadásának informatikai felülete.



Az OH honlapján szintén elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak. Az űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek benyújtását és feldolgozását - írták.



A döntést - szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával - a hatályos jogszabályok alapján az OH hozza meg. A szükséges adatokról és csatolandó dokumentumokról bővebb tájékoztatás olvasható a hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa).



MTI