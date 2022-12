Kiosztották Nagybecskerek város díjait: Mavrák Béla, Nemes Bálint

2022. december 30. 23:28

Nagybecskerek város díját a gazdaság, a művelődés és a sport területén tevékenykedők közül választottak a díjak odaítéléséről döntő bizottság tagjai.

Nagybecskerek ősi magyar címere – wikipedia

Az ünnepség előtt a nagybecskereki zenede gyermekkórusa lépett fel egy alkalmi, ünnepi dallal.

A város díját – a többiek mellett – megkapta Mavrák Béla, nagybecskereki születésű, szentmihályi illetőségű operaénekes, tenor, aki sűrűn visszatér Nagybecskerekre.

A város díját egy sportolónak is odaítélték, aki a sportélet népszerűsítésén is fáradozik, Nemes Máté birkózó világbajnok, a szerbiai válogatott tagja is átvehette a kitüntetést.

merce.hu

A Nagybecskerek város díja egy díszoklevelet és pénzjutalmat is tartalmaz.

Kónya-Kovács Otília





vajma.info