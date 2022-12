Putyin engedélyezte a gázadósság külföldi devizában való kifizetését

2022. december 31. 10:02

Az orosz földgázszállítók külföldi devizában is elszámolhatnak a barátságtalan országok gázvásárlóival a szállításból eredő adósságuk rendezésekor, ha a vásárlók maguk fizetik vissza a tartozást - az erről szóló orosz elnöki rendelet-módosítást péntek este tették közzé az orosz hivatalos jogi információk portálján.

Az elszámolások a szerződésben meghatározott külföldi pénznemben teljesíthetők valamelyik, az orosz szállító kérelme alapján egy felhatalmazott bank által nyitott speciális számlán. A gázszállításokkal kapcsolatos tartozás azt követően minősül majd visszafizetettnek, hogy a külföldi vevő pénzeszközeit a számlán jóváírták.



Ugyanakkor "a külföldi vevőnek a földgázszállítási szerződés szerinti tartozás visszafizetése szolgál alapul az orosz szállító földgázszállításainak folytatásához, ha a külföldi vásárló nem tartja be a rendeletben meghatározott eljárást" - áll a Vlagyimir Putyin orosz elnök által aláírt dokumentumban.



Az Oroszországgal szemben barátságtalan országok vásárlói április 1-je óta csak rubelben fizethetnek az orosz gázért. A szerződések pénznem ügyében azonban a TASZSZ szerint Moszkva kompromisszumot kötött partnereivel: a vásárlóknak külföldi devizában (jellemzően dollárban vagy euróban) kell utalniuk a Gazprombanknak, amely a tőzsdén rubelt vásárol, ezt az importőrök speciális számláira utalja át, ahonnan a kifizetés történik. Mindemellett Oroszország továbbra is a korábban megkötött szerződésekben rögzített mennyiségben és áron szállít gázt.



Az Európai Bizottság kezdetben azon az állásponton volt, hogy a rendszer megsérti a szankciókat, majd - ahogy a Bloomberg írta - új szabályozást terjesztett elő, amelynek értelmében az európai importőrök továbbra is fizethetnek az orosz gázért anélkül, hogy megsértenék a Moszkvával szemben bevezetett szankciókat, és nyithatnak bankszámlát a szerződésben meghatározott pénznemben történő fizetésekhez.



Putyin elnök március 23-án jelentette be, hogy az Ukrajna ellen indított háborúval összefüggésben barátságtalannak minősített országoktól - köztük az Európai Unió valamennyi tagállamától - Oroszország rubelben fogadja el a földgáz árát. Az elnök már akkor utalt rá, hogy a rubelért forgalmazott orosz exportcikkek listája bővülni fog.



Putyin azzal indokolta a rubelre való átállás szükségességét, hogy egyes államok "fegyverként" használják fizetőeszközüket, ezért Oroszország számára nincs értelme azt használni az elszámolásban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nyugati vállalatok nem voltak hajlandók teljesíteni az orosz ügyfelekkel kötött szerződésekből eredő kötelezettségeiket, az orosz jegybank dollárban és euróban tartott vagyonát pedig a szankciók részeként befagyasztották.



Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes júniusban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon közölte: a Gazprom európai ügyfeleinek többsége áttért arra, hogy a gázért rubelben fizessen.



MTI