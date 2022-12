A dollárbaloldal ismét nem a magyarok oldalára állt

2022. december 31. 14:14

2022-ben ismét megtapasztalhattuk, hogy a Magyarországot érintő legsúlyosabb kérdésekben a dollárbaloldal nem a magyarok oldalára állt - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton.

Hollik István az MTI-hez eljuttatott videóüzenetében közölte: Márki-Zay Péter, "a dollárbaloldal bukott miniszterelnök-jelöltje kikotyogta, hogy a teljes kampányukat külföldről finanszírozták". Az állami támogatás háromszorosát, hárommilliárd forintot kaptak, ami az elmúlt 30 év legnagyobb külföldi befolyásolási kísérlete - fűzte hozzá.



Az is világos, hogy a dollárbaloldal ezért a pénzért nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem megbízóik utasításait teljesítik - hangsúlyozta. Hollik István erre példaként említette az "elhibázott brüsszeli szankciókat", majd jelezte, hogy azok "fordítva sültek el": energiaválságot és szankciós inflációt okoztak. A baloldal ennek ellenére a mai napig kiáll a szankciók mellett és támogatja azokat - mondta.



A kormánypárti politikus szavai szerint a "dollárbaloldal" azt is megpróbálta elérni, hogy Magyarország ne jusson hozzá az őt megillető uniós forrásokhoz. A "dollárbaloldal" támogatott egy olyan európai parlamenti javaslatot, amelyben a baloldali többségű EP arra próbálta meg rávenni az Európai Bizottságot, hogy "politikai zsarolásként" ne fizessék ki e forrásokat - részletezte.



Hollik István emlékeztetett arra is, hogy "Gyurcsányné árnyékminisztere" Molnár Csaba és a momentumos Cseh Katalin "még előterjesztői is voltak ennek a szégyenteljes javaslatnak". Álláspontja szerint míg ők a források visszatartásán dolgoztak, valójában a pedagógus-béremelésekre mondtak nemet.



A Fidesz kommunikációs igazgatója kiemelte, "szerencsére politikájuk nem vezetett sikerre", hiszen a magyar kormány és az EB konstruktív tárgyalásokom fontos lépéseket tett annak irányába, hogy ezek a források "megérkezhessenek végre Magyarországra".



A "dollárbaloldallal ellentétben a Fidesz-KDNP számára továbbra is Magyarország az első" - hangoztatta, majd úgy fogalmazott: "tudjuk, hogy nehéz év áll előttünk ezért minden erőnkkel Magyarország érdekeiért fogunk harcolni 2023-ban is".

MTI