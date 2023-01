Atlétikai vb 2023 - Elindult a szurkolói klub

2023. január 1. 20:25

Több futó már az év első napján megkapta az augusztusi, budapesti atlétikai világbajnokságra kedvezményes jegyvásárlásra jogosító kupont, mert aktív sportolással kezdte az évet.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója a Margitszigeten köszöntötte az év első napján sportolókat, de a vb szervezői - amint azt vasárnapi közleményükben jelezték - folyamatosan jelen lesznek majd különböző akciókkal az országban zajló sportrendezvényeken, szabadidősport eseményeken.



Azok, akik belépnek a Hősök tere szurkolói klubba és részt vesznek a hétköznapi hős eseménysorozat bármely versenyén, vagy teljesítik valamelyik egyéni kihívást, féláron vehetnek jegyet a vb-re.



"2023 a mozgás éve! Azt szeretnénk, ha az atlétikai világbajnokság nemcsak azokról a szuperhősökről szólna, akik versenypályán feszegetik az emberi teljesítőképesség határait és világrekordokat döntenek, hanem azokról a hétköznapi hősökről is, akik rendszeresen mozognak, vagy akár épp a vb hatására kezdenek el sportolni, például futni. Az ő találkozásuk lesz az a csoda, amit mindenkinek látni kell 2023 augusztusában az atlétikai világbajnokságon" - mondta Németh Balázs.



Regisztrálni a hetkoznapihos.hu weboldalon lehet, ahol egyúttal minden információ megtalálható a programban szereplő eseményekről. A klubhoz bárki csatlakozhat, és minden verseny, vagy egyéni kihívás teljesítése után négy jegyet, vagy bérletet vásárolhat 50 százalékos kedvezménnyel. A szervezők kiemelik, hogy minden teljesítés után újabb kedvezményes vásárlási lehetőség nyílik, így érdemes akár több versenyre is benevezni, és akár már három kilométer lefutásával meg lehet szerezni a kedvezményt.



A vasárnap (ma) indult szurkolói klub első eseménye a "Sportolásban gazdag új évet!" elnevezésű egyéni kihívás, amely bárhol teljesíthető, akárcsak a január 11. és 23. közötti Zúzmara futófesztivál. A programban szereplő első sportesemény a Tihany Trail Terepfutó Verseny lesz január 14-én. Az ország minden részéről kerültek versenyek a programba és a futáson kívül evezés, úszás és kerékpározás is szerepel a kihívások között.



A szervezők közleménye emlékeztet rá, hogy az idei atlétikai világbajnokság Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, amely egyúttal ebben az évben a világ legnagyobb sporteseménye is lesz. Augusztus 19. és 27. között több mint 200 országból 2000 atléta versenyez majd az új Nemzeti Atlétikai Központban, illetve a maratoni és gyalogló versenyek belvárosi helyszínein. December 12. óta több mint 65 ezer jegy kelt már el, ami - a tájékoztatás szerint - meghaladja mind a szervezők, mind a nemzetközi szövetség várakozásait.

MTI