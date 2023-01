Gyilkoság Jászladányban

2023. január 2. 17:05

A tettes péntek este megjelent a nőnél, vele szóváltásba keveredett. Megütötte a nőt, majd több helyen késsel megszúrta. Az asszony a helyszínen meghalt.

A jászapáti rendőrök a helyszínen elfogták a férfit, aki gyanúsítotti kihallgatása során beismerő vallomást tett. A nyomozók őrizetbe vették az elkövetőt, akinek a bíróság elrendelte a letartóztatását.



A vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt indított eljárást a jászladányi férfival szemben - olvasható a közleményben.



A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy a férfi újra kapcsolatot akart létesíteni régi élettársával, a nő azonban ezt nem szerette volna.



A férfi tavaly nyáron szabadult korábbi büntetéséből. Ekkor próbált ismét viszonyt kezdeni volt élettársával, de a nő a férfi erőszakos természete miatt ezt nem kívánta. A férfi nem tudta elfogadni a helyzetet.



Péntek este a férfi ismét megjelent a nő jászladányi családi házánál, és kérte őt, hogy engedje be, a nő azonban távozásra szólította fel. A férfi ingerült lett, benyomta a konyhába nyíló ablakot, és keresztül bemászott a házba. Egy 7 centiméter pengehosszúságú késsel többször megszúrta a nő arcát és felsőtestét.



Ekkor a nő négy kiskorú gyermeke kimászott az ablakon és egy rokonhoz menekült.



A férfi a konyhában magához vett egy 25 centiméter pengehosszúságú kést, visszament a szobába és nyakon szúrta a nőt, aki a helyszínen meghalt.



A férfi a nő rokonainak sem volt hajlandó kinyitni az ajtót, a késsel a kezében azzal fenyegetőzött, hogy ha bemennek a házba, őket is leszúrja. Végül a rendőrség fogta el, miután sikerült betörni a ház bejárati ajtaját.



A főügyészség az indítványában hivatkozott arra, hogy az erőszakos cselekmények miatt többszörösen büntetett előéletű férfiról a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára figyelemmel is - 5-15 évig terjedő szabadságvesztés büntetés - megalapozottan feltételezhető, hogy az eljárásban szabadlábon hagyása esetén elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne.



A főügyészség továbbá megalapozottnak látta a bűnismétlés veszélyét - írták.

MTI