A nyugdíjasok 2023-ban is számíthatnak a kormányra

2023. január 3. 10:35

A nyugdíjasok 2023-ban is számíthatnak a kormányra - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebookra kedden feltöltött videójában.

A kormányszóvivő elmondta: az új év újabb nyugdíjemelést hozott; január 1-jétől újabb 15 százalékkal nőttek a nyugdíjak. Ez átlagnyugdíjnál havi 27 120, illetve a 13. havi nyugdíjat is figyelembe véve évi 352 560 forintos emelést jelent - mondta.



Hozzátette: a kormány a mostani emeléssel megelőlegezi az idénre becsült inflációt, ami a háború és a brüsszeli szankciók miatt jóval magasabb, mint az előző években volt. Ennek az az oka, hogy a brüsszeli szankciók felhajtják az inflációt és ezzel együtt egész Európában nőnek az energia- és élelmiszerárak - jegyezte meg.



Kiemelte: ha a becsültnél magasabb lenne a valós infláció, akkor - ahogyan tavaly is megtették - idén is ki fogják egészíteni a nyugdíjakat.



A kormányszóvivő szólt arról is, a nyugdíjasok megélhetését nemcsak a szankciós inflációt követő nyugdíjjal, hanem az élelmiszerár-stopokkal és a rezsicsökkentéssel is segítik.



A magyar rezsicsökkentés Európában egyedülálló, nélküle a gázért és az áramért a többszörösét kellene fizetni az időseknek is. A rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően a magyar családok és nyugdíjasok legalább 181 ezer forintos támogatást kapnak a kormánytól minden egyes hónapban - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.



A kormányszóvivő arról is beszélt, a szankciós áremelkedésektől az élelmiszerár-stoppal védik a nyugdíjasokat, amit a kormány április végig fenntart.

MTI