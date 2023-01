Nacsa Lőrinc: a Fidesz-KDNP megbecsüli az időseket

2023. január 3. 17:17

Ha a baloldal lenne hatalmon, akkor se 13. havi nyugdíj, se nyugdíjemelés nem lenne, és nem védené az időseket a rezsistop, illetve az árstopok rendszere. A Fidesz-KDNP azonban megbecsüli az időseket - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője az MTI-hez kedden eljuttatott videonyilatkozatában.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: az elhibázott brüsszeli szankciók és az ukrajnai háború miatt nehéz időket él Európa, de a magyar nyugdíjasok most is számíthatnak a kormánypártok segítségére.



Emlékeztetett: a kormánypártok visszaépítették és idén is megtartják a 13. havi nyugdíjat, valamint az idősek megélhetését rezsicsökkentéssel és az árstopokkal segítik. Sőt nyugdíjkiegészítést és nyugdíjprémiumot is kaptak az idősek, január elsejével pedig 15 százalékkal emelte a kormány a nyugdíjakat.



Nacsa Lőrinc szerint a baloldalra a nehéz időkben sem számíthatnak az idősek, mert amikor hatalmon voltak, csak sanyargatták a nyugdíjasokat. Gyurcsányék elvettek tőlük egyhavi nyugdíjat, és hagyták elértéktelenedni a nyugdíjakat. Háromszorosára emelték a gáz és duplájára az áram árát, fizetőssé tették az orvosi ellátást, és az egekbe emelték az élelmiszer áfáját - közölte a kormánypárti politikus.



MTI