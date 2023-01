Gulácsit újra megműtötték, nem utazhatott el az edzőtáborba

2023. január 3. 17:24

Német sajtóértesülések szerint újra meg kellett műteni Gulácsi Pétert, a Bundesligában szereplő RB Leipzig labdarúgócsapatának magyar válogatott kapusát, aki így nem tartott az együttessel az Abu-Dzabiban zajló edzőtáborba.

A Bild híre alapján számos médium arról számolt be, hogy a 32 éves hálóőrnek bakteriális fertőzés alakult ki a korábban műtött térdében, ezért volt szükség az újabb beavatkozásra.



Az 51-szeres válogatott Gulácsinak október 5-én, a Celtic Glasgow elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés 13. percében egy passz közben szakadt el a keresztszalagja. Néhány nappal később Innsbruckban megoperálták és már a rehabilitációját végezte, a tervek szerint Abu-Dzabiba is társaival tartott volna, az újabb beavatkozás után azonban Lipcsében maradt.



A Szoboszlai Dominiket és Willi Orbánt is foglalkoztató Leipzig a harmadik helyen áll a Bundesligában.

MTI